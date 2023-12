Google avvia il rilascio di globale “Magic Compose” per Messaggi

Dopo averlo annunciato all’I/O 2023, Google ha iniziato il rilascio di Magic Compose alla fine di maggio, ma in versione beta e soltanto per gli utenti statunitensi. A distanza di pochi mesi, l’azienda di Mountain View ha iniziato il rilascio di Magic Compose di Google Messaggi a livello globale. Si tratta di una funzionalità che utilizza l’intelligenza artificiale per aiutare gli utenti a scrivere messaggi di testo. A seconda del contesto della conversazione, la funzionalità può essere utilizzata per rispondere ai messaggi di testo utilizzando risposte suggerite o miglioramenti a ciò che l’utente stesso ha scritto. Inoltre, Magic Compose consente agli utenti di riscrivere il testo in sette stili, tra cui remix, emozionato, freddo, shakespeariano, lirico, formale o breve.

Come funziona Magic Compose di Google Messaggi

Gli utenti che hanno già accesso a Magic Compose troveranno l’icona a forma di fumetto a destra nel campo di testo. Per attivare la funzionalità, bisogna selezionare “Try it” oppure per disattivarla scegli “No, grazie“. Toccando l’icona verranno visualizzate da zero le risposte generate dall’intelligenza artificiale. Gli utenti possono anche modificare i suggerimenti che desiderano utilizzare. Se l’utente non è soddisfatto delle risposte suggerite, Magic Compose può anche riscrivere la bozza in base allo stile preferito dell’utente. Per eseguire questa azione, gli utenti devono toccare l’icona dedicata. Se necessario, il messaggio può essere modificato prima di premere il pulsante di invio. Google afferma che, quando viene utilizzato Magic Compose, vengono inviati fino a 20 messaggi precedenti ai server di Google, in modo da generare suggerimenti. Questi vengono poi scartati dai server e non archiviati per addestrare i modelli di machine learning.

Magic Compose dovrebbe essere attualmente disponibile negli Stati Uniti, ma anche in Francia e nel Regno Unito. È comunque probabile che nel corso delle prossime settimane la funzionalità venga rilasciata anche in Italia e nel resto dei paesi europei. I membri di Google One Premium avranno accesso prioritario man mano che diventano disponibili più posti”.