Tra i grandi protagonisti del 2023 c’è anche Google Bard, il chatbot AI del colosso di Mountain View. Come è scontato che sia, tutti gli aggiornamenti rilasciati fino a questo momento sono stati studiati dall’azienda statunitense, tuttavia è proprio quest’ultima a voler mescolare un po’ le carte con l’arrivo del 2024.

Si chiama “2024 Bard Wishlist” il subreddit creato da Google (tramite il product manager di Bard, Chris Gorgolewski) per raccogliere le opinioni degli utenti sul suo chatbot, su come siano andate le cose fino a questo momento e, soprattutto, su cosa vorrebbero che cambiasse. L’invito è molto chiaro: “ci piacerebbe sapere quali cambiamenti e nuove funzionalità vorreste vedere in Bard nel 2024“.

Cavalcando il trend, su X un altro membro del team AI di Google, Jack Krawczyk, ha pubblicato un post con 4 (+1) delle principali richieste per Bard per il 2024. Si parla ad esempio di maggior controllo sulle allucinazioni (risultati non basati su dati d’addestramento e/o sulla realtà) e su un’accesso più semplice, ad esempio tramite app per smartphone e tablet.

A proposito di una versione per dispositivi mobili, una soluzione è già stata annunciata e sarà compatibile sia con Android che iOS/iPadOS. Si tratta di Assistant with Bard, ovvero una versione potenziata dell’assistente virtuale di Big G che già in tanti oggi utilizzano.

Un’app più convenzionale tuttavia potrebbe essere ancora più comoda (da qui la forte richiesta della community), non a caso sia Microsoft (Copilot) che OpenAI (ChatGPT) hanno optato per questa soluzione.