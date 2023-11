Google Bard ora è più intelligente, capisce meglio i video di YouTube

Gli ultimi tempi si stanno dimostrando molto prolifici per quanto riguarda il mondo dell’intelligenza artificiale, con OpenAI e Google in prima fila. Le due aziende si stanno dando battaglia a colpi di novità, anche se la prima sembra essere leggermente in vantaggio. Google però vuole seguire a ruota, migliorando passo passo con Bard, il suo chatbot di fiducia che ormai cresce a vista d’occhio.

Ad oggi siamo di fronte ad un’ottima espressione dell’intelligenza artificiale, che Google sta cercando di far crescere quanto più possibile. ChatGPT è sicuramente più avanti nel percorso, ma Bard potrebbe ben presto mettersi a livello.

Google ha annunciato esattamente durante la giornata di ieri che il suo chatbot potrà offrire un’analisi più approfondita per quanto riguarda i contenuti video di YouTube, cosa che potrebbe essere estremamente utile.

Bard ora lavora meglio con i video di YouTube, ecco in che modo

Per essere precisi, Bard poteva già analizzare i video di YouTube grazie all’aggiornamento riportato a settembre. Tuttavia questo non permetteva di analizzare al meglio i contenuti video che gli venivano dati in pasto dagli utenti, non riuscendo così ad interpretarli per ricevere domande dettagliate.

All’interno del registro delle modifiche di Bard è stata descritta la nuova funzionalità di cui ora è capace. Google sta muovendo i primi passi all’interno del suo chatbot per permettergli di comprendere i video di YouTube.

Nel caso in cui gli utenti dovessero cercare un video su come preparare una torta, si potrà chiedere quante uova sono necessarie secondo il filmato. Questa capacità di porre delle domande precise in merito ad un video potrebbe essere molto utile.

Un altro esempio potrebbe riguardare una domanda in merito a quale strumento specifico viene utilizzato all’interno di un video di riparazioni in casa.

Questa nuova funzionalità arriverà a breve per avere un coinvolgimento maggiore con la piattaforma video, rendendo allo stesso tempo le conversazioni con Bard molto più ricche.