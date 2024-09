Google Calendar propone finalmente un evento specifico per i compleanni

Con un nuovo aggiornamento di Google Workspace, in fase di distribuzione, verrà finalmente integrato un evento specifico per la gestione dei compleanni in Google Calendar.

Secondo quanto lasciato trapelare dalla compagnia di Mountain View, l’update è attualmente in fase di distribuzione e dovrebbe essere disponibile a tutti gli utenti nel corso delle prossime due settimane. Inoltre, va considerato come l’aggiornamento interesserà tanto gli abbonati Workspace Business che gli account Google gratuiti.

Sebbene Google Contatti potesse già inviare, in modo automatico, i dettagli del compleanni dei contatti a Calendar, l’utente doveva comunque intervenire creando un evento apposito, eventualmente creando poi una ripetizione annuale per ripetere la ricorrenza.

I compleanni di Google Calendar saranno condivisibili con i collaboratori

Il nuovo aggiornamento dovrebbe invece comportare una categoria a parte di eventi, che dovrebbe affiancare i già presenti Evento, Attività e Programma per gli appuntamenti. Una volta selezionata la voce apposita, Google Calendar mostrerà un menu per aggiungere data di nascita e per impostare un colore relativo alla celebrazione.

Come è facile intuire, Calendar proporrà anche la possibilità di personalizzare il compleanno. Il promemoria, per esempio, può essere impostato una settimana prima, il che può essere utile per acquistare il relativo regalo. In caso di festa, è poi possibile condividere il reminder con altre persone, aggiungendo i loro account Google come collaboratori.

Nonostante Google Calendar sia uno strumento molto utile e apprezzato da una vasta fetta di utenza, gli aggiornamenti interessanti che lo riguardano non sono numerosi. Uno degli ultimi, risalenti allo scorso autunno, riguarda la condivisione degli eventi attraverso un apposito link. Nel corso dell’estate 2023, invece, sono stati proposti i nuovi widget in stile Material You.