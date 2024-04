A distanza di quattro anni dall’inizio della class action, Google ha accettato un accordo che prevede la cancellazione dei dati sugli utenti raccolti durante la navigazione in incognito. Secondo l’accusa, il gigante di Mountain View ha ingannato gli utenti circa la raccolta dati nell’appena citata modalità monitorando, a loro insaputa, le attività sul web.

Fino a pochi mesi fa, le informazioni riguardanti la modalità di navigazione in incognito riportavano che il browsing era “privato” e che i siti web potevano raccogliere dati. Dell’attività di raccolta di Google, invece, nessuna menzione. Big G ha aggiornato la descrizione della modalità a gennaio del 2024 affermando di raccogliere dati sia quando si naviga in incognito che quando si naviga sul web nella modalità “standard”.

Chrome e navigazione in incognito: dati raccolti in modo improprio, Google accetta l’accordo

La maggior chiarezza nella descrizione è solo una delle conseguenze della class action lanciata ormai quattro anni fa. L’azienda guidata da Sundar Pichai, riporta il The Wall Street Journal, ha accettato di cancellare “miliardi di dati” raccolti in modo improprio e che, da questo momento, i cookie di terze parti sono disabilitati di default quando si naviga in incognito. L’accordo non include un risarcimento danni per gli utenti “colpiti”, ma per loro è possibile presentare una richiesta presso il tribunale dello stato della California. Ad oggi sarebbero state presentate almeno 50 denunce.

«Questo accordo garantisce responsabilità e trasparenza da parte del più grande data collector al mondo e segna un passo importante verso il rispetto del nostro diritto alla privacy su Internet», hanno dichiarato i querelanti. «Non associamo mai i dati degli utenti quando utilizzano la modalità di navigazione in incognito. […] Siamo felici di eliminare i vecchi dati tecnici che non sono mai stati associati al singolo individuo e non sono mai stati utilizzati per alcuna forma di personalizzazione», ha affermato José Castañeda, portavoce di Google.

Per chiunque se lo stesse chiedendo, per navigare in incognito su Google Chrome basta cliccare su Altro (l’icona è quella dei tre punti neri in alto a destra), quindi su Nuova finestra di navigazione in incognito.