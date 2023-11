Google cancellerà tanti account Gmail dal mese prossimo

Dopo aver letto il titolo, molti utenti si saranno chiesti se anche il loro account Gmail lasciato nel dimenticatoio verrà cancellato. Beh, molto probabilmente sì.

Il giorno delle grandi pulizie da parte di Google è quasi arrivato, soprattutto in virtù del gran numero di caselle di posta elettronica in disuso. Chiunque desideri mantenere il proprio account e i contenuti ad esso collegati, dovrebbe raccogliere le idee, ricordare le credenziali e dedicare qualche minuto all’accesso.

Già durante il mese di maggio, Google aveva annunciato che avrebbe iniziato a eliminare gli account Google rimasti inattivi per due o più anni. Prima che il colosso aggiornasse queste regole, l’abitudine era di eliminare il contenuto e non gli account per intero.

Secondo quanto riportato ufficialmente, la volontà di passare ad una cancellazione totale ha uno scopo ben preciso legato alla sicurezza. Gli account inutilizzati infatti rappresentano un obiettivo sensibile per i truffatori, che così possono appropriarsene senza che i legittimi proprietari se ne accorgano. Google intanto ha annunciato che la cancellazione di massa avverrà durante il prossimo mese di dicembre 2023.

Google cancella gli account Gmail inattivi, resta poco tempo per salvare tutto

Chiunque dovesse avere un account inattivo che desidera estromettere da questa eliminazione di massa, ha ancora un po’ di tempo. Google sta iniziando il processo seguendo più fasi, a partire dagli account che sono stati creati e mai più utilizzati.

Se invece qualcuno ha paura che il proprio account con video caricati su YouTube possa fare la stessa fine, nessun problema: BigG ha dichiarato che almeno per il momento non ha intenzione di procedere per quelle tipologie di utenti.

Per tenere il vostro account attivo non bisognerà fare altro che accedere tramite applicazione o browser web. Al momento questa nuova politica di Google riguarda solo gli account personali e non quelli aziendali o di scuole ed enti pubblici.