Google ha pubblicato Chrome 158, una nuova versione stabile del proprio browser che introduce cambiamenti significativi nel rapporto tra siti web, applicazioni e dispositivi.

L’aggiornamento interessa sia chi naviga quotidianamente sia chi sviluppa esperienze digitali, con strumenti pensati per rendere più semplice la distribuzione delle applicazioni web e ampliare le possibilità offerte dalle tecnologie del browser.

Tra gli interventi più interessanti figurano una nuova modalità di installazione delle web app, una gestione più diretta degli elementi multimediali attraverso i fogli di stile e una maggiore integrazione con le periferiche esterne. Non mancano, inoltre, modifiche che riguardano la sicurezza e la compatibilità con le tecnologie utilizzate nei siti esistenti.

Installazione delle web app e gestione multimediale

Una delle innovazioni più rilevanti riguarda la Web Install API, che permette a un sito di richiedere l’installazione di un’applicazione web attraverso il metodo navigator.install(). La procedura utilizza l’indirizzo del manifest dell’applicazione, consentendo agli sviluppatori di proporre un’esperienza di installazione senza dover costruire da zero un sistema di distribuzione.

La novità è interessante anche per la possibilità di gestire applicazioni pubblicate su origini differenti. Questo apre nuove opportunità per chi realizza portali dedicati alla distribuzione di servizi web e vuole rendere più accessibile il passaggio dal browser a un’applicazione installata.

Accanto a questa funzione debutta l’install element, un elemento HTML che permette di presentare la richiesta di installazione senza ricorrere a codice JavaScript per gestire gli eventi. La sua introduzione semplifica il lavoro di implementazione e offre un percorso più immediato per integrare questa possibilità nelle pagine.

Un altro intervento riguarda il comportamento dei contenuti audiovisivi. Gli sviluppatori possono ora utilizzare specifiche pseudo-classi CSS per adattare l’aspetto degli elementi in base al loro stato di riproduzione. Le condizioni interessate comprendono la riproduzione, la pausa, la ricerca nella traccia, il buffering, l’interruzione della ricezione, l’audio disattivato e il volume bloccato.

In questo modo, alcune modifiche grafiche possono essere gestite direttamente attraverso CSS, senza dover affidare a JavaScript il controllo degli eventi multimediali.

Nuove possibilità per dispositivi e tecnologie web

L’aggiornamento amplia anche le capacità di Chrome su Android grazie all’introduzione del supporto WebHID.

Questa interfaccia consente alle applicazioni web di comunicare con periferiche che utilizzano il protocollo Human Interface Device, andando oltre le normali funzioni di tastiere e mouse. La disponibilità comprende anche la possibilità di accedere a caratteristiche specifiche dei dispositivi, con applicazioni interessanti per la personalizzazione delle periferiche da gioco. La compatibilità richiede Android 17 o una versione successiva, mentre Android WebView resta escluso.

Sul fronte della grafica, viene introdotto ::highlight(*), che permette di applicare uno stile comune alle evidenziazioni personalizzate create attraverso CSS Custom Highlight API. Rimane comunque possibile assegnare regole specifiche a singole evidenziazioni, conservando una maggiore libertà nella progettazione dell’interfaccia.

Anche SVG riceve un miglioramento attraverso l’attributo side dell’elemento textPath, che consente di scegliere il lato del percorso sul quale disporre il testo. La modifica offre un controllo più semplice sulla composizione di scritte lungo tracciati curvi o lineari.

Un cambiamento di particolare rilievo interessa invece XSLT, tecnologia impiegata nella trasformazione dei documenti XML. Chrome ne disattiva il funzionamento predefinito, proseguendo un percorso di abbandono motivato da considerazioni di sicurezza. I progetti che dipendono da questa tecnologia dovranno valutare una migrazione verso alternative basate su JavaScript o altri strumenti, tenendo conto delle eventuali eccezioni previste per ambienti aziendali.

Nel complesso, questa release mostra quanto il browser stia diventando un ambiente di esecuzione sempre più articolato. Per gli sviluppatori, la sfida non consiste soltanto nell’adottare le nuove funzionalità, ma nel verificare che le esperienze digitali rimangano accessibili, coerenti e compatibili con le diverse configurazioni utilizzate dagli utenti.