Estensione Chrome sotto accusa: ricerche online nelle mani di reti pubblicitarie?

La promessa di navigare in sicurezza e proteggere la propria privacy è uno degli argomenti più utilizzati dai servizi VPN per conquistare nuovi utenti.

Tuttavia, non tutte le funzionalità associate a questi strumenti sono necessariamente coerenti con tale obiettivo. È quanto emerge da un’indagine pubblicata da TechRadar, che ha acceso i riflettori su Planet Search, un’estensione per Google Chrome collegata al servizio Planet VPN.

Il componente aggiuntivo è finito sotto osservazione per il modo in cui gestisce le ricerche online, indirizzandole attraverso piattaforme intermedie prima di raggiungere risultati commerciali. La vicenda solleva interrogativi sulla trasparenza dei servizi gratuiti e sulla reale tutela delle informazioni personali durante la navigazione quotidiana.

Planet Search modifica il percorso delle ricerche

Secondo l’analisi tecnica condotta dal suddetto sito, Planet Search interviene sul motore di ricerca predefinito di Chrome, sostituendolo con il proprio dominio. Le interrogazioni digitate dall’utente vengono quindi inoltrate attraverso diversi indirizzi intermedi, fino a raggiungere un endpoint di ricerca associato a Yahoo. Questo comportamento è stato verificato anche attraverso l’esame del codice dell’estensione e degli strumenti di sviluppo del browser.

Il meccanismo rientra nella pratica conosciuta come searchjacking: un sistema che intercetta le ricerche e le reindirizza verso piattaforme commerciali, potenzialmente generando commissioni attraverso i collegamenti pubblicitari.

Un aspetto particolarmente delicato riguarda la gestione delle informazioni. L’informativa sulla privacy di Planet Search menziona la raccolta di dati relativi all’utilizzo, comprese le parole cercate e il momento in cui vengono effettuate le interrogazioni. Inoltre, le dichiarazioni presenti nello store di Chrome non sembrano corrispondere del tutto ai risultati osservati durante le verifiche: la documentazione indicava Google come fornitore, mentre una pagina del servizio faceva riferimento a Bing.

Il collegamento con Planet VPN e i dubbi sulla privacy

L’indagine non riguarda soltanto il funzionamento del componente aggiuntivo, ma anche il modo in cui è stato distribuito.

TechRadar ha esaminato precedenti versioni del client desktop di Planet VPN, individuando una procedura di installazione che suggeriva agli utenti di aggiungere Planet Search al browser. Il collegamento commerciale tra i prodotti assume particolare rilevanza perché Planet VPN dichiara una diffusione di 50 milioni di download su Android, mentre l’estensione risultava associata a una platea di 2 milioni di utenti.

Le testimonianze pubblicate nello store raccontano anche difficoltà incontrate da alcune persone durante la rimozione del componente. In risposta a una recensione, lo sviluppatore aveva spiegato che la disinstallazione doveva essere effettuata dalle impostazioni dell’applicazione desktop. TechRadar, tuttavia, precisa di non aver verificato se l’attuale estensione presenti ancora questo comportamento.

C’è poi una distinzione importante sul piano delle responsabilità: l’indagine non dimostra che Planet VPN incassi denaro dai reindirizzamenti pubblicitari. Il modello di monetizzazione descritto rende plausibile una condivisione dei ricavi tra gli intermediari, ma il coinvolgimento economico diretto del fornitore non è stato accertato. L’azienda non aveva risposto alla richiesta di commento prima della pubblicazione.

La vicenda evidenzia quanto sia importante valutare un servizio digitale anche attraverso le attività dei suoi componenti accessori. Una promessa di riservatezza perde credibilità quando l’utente non può comprendere con chiarezza chi gestisce le sue informazioni e per quali finalità.