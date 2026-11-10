Navigazione anonima e sicurezza: Google prepara un aggiornamento per Chrome

Google sta lavorando a un miglioramento della sicurezza di Chrome che potrebbe interessare anche chi utilizza la navigazione privata.

L’obiettivo è estendere i controlli di Safe Browsing alle modalità Incognito e Guest, riducendo il rischio di visitare pagine fraudolente o contenenti software dannoso.

La novità emerge da una modifica individuata nel codice di Chromium e segnalata da Windows Report. Il progetto affronta una limitazione dell’attuale sistema di protezione: durante alcune sessioni private, il browser non utilizza sempre le informazioni più aggiornate sulle minacce online. L’intervento punta quindi a rendere più coerente la protezione offerta da Chrome, senza compromettere le caratteristiche di riservatezza associate alla navigazione privata.

Safe Browsing arriva anche nella modalità Incognito

Il sistema Safe Browsing avvisa gli utenti quando stanno per raggiungere siti associati a phishing, malware e altre attività pericolose. Nella navigazione ordinaria, Chrome può effettuare verifiche online per confrontare gli indirizzi visitati con le informazioni più recenti disponibili sui server di Google.

La situazione è diversa durante alcune sessioni Incognito. In questi casi, il browser può ricorrere a un elenco locale di indirizzi pericolosi, anziché effettuare sempre una verifica aggiornata attraverso il servizio online. Questo meccanismo presenta un limite: gli elenchi memorizzati sul dispositivo possono non includere ancora le minacce individuate da poco.

La ricerca di Google evidenzia un problema concreto. Molti siti malevoli rimangono attivi per periodi molto brevi, rendendo meno efficace una protezione basata soltanto su informazioni già scaricate. Il nuovo sistema dovrebbe consentire verifiche in tempo reale anche durante la navigazione privata, offrendo compatibilità sia con Standard Protection sia con Enhanced Protection.

L’estensione riguarda anche la modalità Guest, pensata per consentire l’utilizzo temporaneo del browser senza accedere alle informazioni degli altri profili. È importante precisare che questa modalità non è disponibile sui dispositivi mobili, dove Google propone invece la navigazione Incognito.

Privacy e protezione: come cambierà Chrome

L’introduzione di controlli online durante una sessione privata solleva una questione importante: quali informazioni vengono trasmesse a Google?

Gli sviluppatori sembrano aver previsto accorgimenti specifici per limitare la conservazione dei dati. In particolare, gli aggiornamenti temporanei delle chiavi di sicurezza generati durante la sessione dovrebbero rimanere nella memoria del dispositivo, senza essere scritti nello spazio di archiviazione permanente.

Occorre però distinguere tra riservatezza locale e anonimato. Incognito impedisce a Chrome di conservare determinate informazioni della sessione nella cronologia del dispositivo, ma non nasconde automaticamente l’attività ai siti visitati o agli amministratori della rete.

Anche i livelli di protezione presentano differenze. La modalità Standard utilizza server intermedi per limitare l’associazione tra indirizzo IP e richieste di controllo, mentre Enhanced Protection condivide ulteriori informazioni per individuare minacce più sofisticate.

Al momento, la funzionalità è ancora in fase di sviluppo e non risulta attiva per impostazione predefinita. Google non ha comunicato una data di distribuzione pubblica.