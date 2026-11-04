Troppe schede aperte su Chrome? Google prepara una nuova soluzione

Google sta lavorando a una nuova funzionalità per migliorare la gestione delle schede aperte in Chrome, soprattutto per chi utilizza il browser con numerose pagine in contemporanea.

La novità riguarda la possibilità di scorrere orizzontalmente la barra delle schede, evitando che quelle meno recenti diventino difficili da raggiungere quando lo spazio disponibile si esaurisce.

La sperimentazione è stata individuata nella versione Canary e rappresenta un cambiamento interessante per l’esperienza di navigazione quotidiana. L’obiettivo è rendere più intuitiva l’organizzazione delle pagine senza costringere gli utenti a ricorrere continuamente alla ricerca delle schede o a chiuderne alcune per recuperare spazio. Google punta così a rendere il browser più pratico anche per chi lavora con molte finestre aperte.

Come funziona lo scorrimento orizzontale delle schede

La nuova interfaccia permette di navigare tra le schede attraverso la rotellina del mouse, i gesti del trackpad oppure alcuni pulsanti dedicati. Questi ultimi compaiono nella parte destra della barra e consentono di spostarsi tra le pagine senza dover utilizzare necessariamente i dispositivi di puntamento con gesti di scorrimento.

Un’altra caratteristica riguarda le schede fissate. Google ha previsto per loro un’area separata sul lato sinistro, che rimane stabile mentre l’utente esplora le altre pagine. Questa sezione può occupare fino alla metà dello spazio orizzontale disponibile, lasciando la parte restante alle schede ordinarie.

Anche i pulsanti di navigazione possono essere personalizzati. Gli utenti possono nasconderli attraverso il menu contestuale oppure intervenire sulle relative impostazioni di visualizzazione. La scelta permette di adattare l’interfaccia alle abitudini individuali, evitando elementi superflui quando si preferisce utilizzare esclusivamente il mouse o il trackpad.

La modifica risponde a un problema concreto: quando il numero delle pagine aperte cresce, Chrome tende a ridurre progressivamente la larghezza delle singole schede. La navigazione orizzontale offre un’alternativa più ordinata, perché consente di raggiungere quelle non immediatamente visibili senza affidarsi soltanto alle icone dei siti.

Come provare la novità in Chrome Canary

La funzionalità è attualmente disponibile nella versione sperimentale del browser, attraverso il flag #tab-strip-unification.

Per provarla occorre installare Chrome Canary, aprire la pagina chrome://flags/, cercare la voce corrispondente e modificarne lo stato in Enabled. Dopo il riavvio del programma, la nuova barra diventa utilizzabile quando le schede occupano tutto lo spazio disponibile.

È importante distinguere questa sperimentazione dalla distribuzione pubblica. Google non ha ancora comunicato una data definitiva per l’arrivo della funzionalità nella versione stabile di Chrome. L’azienda sta raccogliendo osservazioni dagli utenti per valutare il comportamento della nuova interfaccia e individuare eventuali aspetti da perfezionare.

La novità rappresenta anche un’occasione per ripensare il rapporto tra produttività e organizzazione della navigazione. Le schede non sono semplicemente collegamenti temporanei, ma spesso costituiscono una parte integrante del flusso di lavoro, soprattutto per chi utilizza il browser come principale strumento operativo.