Chrome ed Edge integrano una funzione per la privacy attesa da anni

La tutela dei dati personali durante la navigazione web sta diventando un elemento sempre più importante nella scelta del browser.

Google e Microsoft , rispettivamente con Chrome ed Edge, stanno lavorando per rendere più accessibile una funzione che permette agli utenti di comunicare ai siti le proprie preferenze sulla gestione delle informazioni personali.

La novità avvicina due dei programmi più diffusi a concorrenti che hanno già adottato questo approccio. Il cambiamento, tuttavia, non significa che la navigazione diventerà automaticamente anonima. Come spiega Neowin, l’obiettivo è offrire un controllo più diretto sulle preferenze di riservatezza, riducendo la necessità di ricorrere a strumenti esterni. Restano però differenze importanti tra le implementazioni e la loro effettiva disponibilità.

Global Privacy Control: come funziona la nuova protezione

La tecnologia protagonista si chiama Global Privacy Control (GPC) ed è progettata per trasmettere ai siti web una richiesta di non vendere né condividere i dati personali dell’utente. Il segnale viene inviato automaticamente dal browser, consentendo ai servizi compatibili di riconoscere la preferenza senza richiedere una scelta manuale su ogni singola pagina.

Il vantaggio principale consiste nella possibilità di esprimere un’indicazione generale sulla riservatezza direttamente attraverso il programma utilizzato per navigare. La richiesta può inoltre assumere rilevanza nell’ambito delle normative sulla protezione dei dati, comprese le disposizioni statunitensi e il quadro europeo. La sua efficacia concreta dipende comunque dagli obblighi applicabili e dal comportamento del sito destinatario.

Microsoft ha iniziato a introdurre un’impostazione dedicata in Edge. Per attivarla, gli utenti che dispongono della funzione possono aprire le impostazioni, accedere alla sezione relativa a privacy, ricerca e servizi e individuare il controllo Global Privacy Control. La distribuzione iniziale risulta limitata agli Stati Uniti, perciò la voce potrebbe non essere disponibile in altri Paesi.

Chrome prepara l’integrazione, ma restano alcuni limiti

La situazione di Google Chrome è diversa. Il supporto tecnico è in fase di sperimentazione nelle versioni preliminari del browser, mentre l’edizione stabile non dispone ancora di un’impostazione ordinaria equivalente. Il lavoro sul progetto Chromium prevede l’invio di un’intestazione HTTP specifica e l’esposizione di una proprietà JavaScript che permette ai siti di verificare la preferenza espressa.

Nel frattempo, Firefox e Brave offrono già il supporto a questa tecnologia, con modalità di attivazione differenti. La loro esperienza dimostra come il controllo possa essere integrato nella configurazione del browser anziché affidato esclusivamente a componenti aggiuntivi.

È importante distinguere tra l’invio della richiesta e il risultato ottenuto. Il GPC non impedisce di per sé la raccolta delle informazioni, non blocca ogni forma di tracciamento e non garantisce che qualsiasi servizio rispetti il segnale ricevuto. La protezione dipende anche dalle politiche adottate dalle piattaforme e dalle regole applicabili.

L’evoluzione di questi strumenti evidenzia una questione più ampia: la riservatezza digitale richiede controlli comprensibili, ma anche trasparenza su ciò che possono realmente ottenere. Rendere le preferenze più semplici da esprimere rappresenta un passo utile verso una maggiore consapevolezza, senza trasformare una singola impostazione in una garanzia assoluta di sicurezza.