Chrome controlla gli appunti per bloccare potenziali comandi pericolosi

Google Chrome amplia le proprie difese contro le truffe online con strumenti progettati per individuare comportamenti sospetti che possono sfuggire ai tradizionali sistemi di sicurezza.

La novità riguarda soprattutto gli attacchi che convincono le vittime a eseguire manualmente istruzioni dannose, sfruttando messaggi ingannevoli e false procedure di riparazione. La strategia di Google punta a intervenire prima che l’utente completi un’azione potenzialmente pericolosa, integrando controlli aggiuntivi nella protezione della navigazione.

Questa evoluzione apre anche una questione importante: fino a che punto un browser dovrebbe analizzare le attività dell’utente per prevenire un’infezione? Il compromesso tra sicurezza informatica e riservatezza diventa quindi centrale.

Chrome controlla gli appunti per bloccare i comandi pericolosi

La funzione più interessante riguarda la protezione dagli attacchi ClickFix, una forma di ingegneria sociale nella quale i criminali informatici inducono le persone a copiare e incollare comandi apparentemente innocui nel terminale o in altri strumenti del sistema operativo. Spesso la trappola viene presentata come una procedura necessaria per risolvere un errore o ripristinare il funzionamento di un servizio.

Con la modalità Protezione avanzata di Navigazione sicura attiva, Chrome può riconoscere alcuni script sospetti copiati negli appunti e sottoporli a un’analisi comportamentale sui server di Google. Prima dell’invio, il contenuto viene trattato per rimuovere le informazioni personali identificabili, secondo quanto dichiarato dall’azienda. Se l’analisi individua un comando pericoloso, il browser mostra un avviso all’utente.

Il meccanismo non equivale a un controllo indiscriminato di ogni operazione di copia: è pensato per individuare contenuti potenzialmente malevoli nell’ambito delle protezioni avanzate. Resta comunque importante sapere che il contenuto selezionato può essere trasmesso all’esterno del dispositivo per essere esaminato.

Gemini rafforza il rilevamento delle truffe online

L’intervento sugli appunti fa parte di un aggiornamento più ampio delle difese integrate nel browser. Google sta ampliando anche l’impiego dei modelli Gemini per riconoscere pagine associate a truffe di falso supporto tecnico, antivirus contraffatti e aggiornamenti fasulli del browser. Questi siti utilizzano messaggi allarmanti, finestre invasive e istruzioni fuorvianti per spingere le persone a installare software indesiderato o a contattare presunti tecnici.

L’analisi basata su un modello eseguito sui server consente di valutare contenuti web più complessi rispetto a controlli fondati soltanto su indicatori statici. Google afferma che i contenuti delle pagine analizzate non vengono registrati, conservati né utilizzati per addestrare i modelli. Per gli utenti attenti alla riservatezza, queste dichiarazioni rappresentano un elemento rilevante, anche se non eliminano la necessità di comprendere quali informazioni siano elaborate durante i controlli.

La protezione comprende inoltre avvisi differenziati per i siti sospetti e per quelli classificati come pericolosi. Questa distinzione aiuta a comunicare meglio il livello di rischio, senza trattare ogni anomalia come una minaccia certa.

Per sfruttare queste difese, gli utenti possono valutare l’attivazione della Protezione avanzata nelle impostazioni di sicurezza di Chrome. È comunque fondamentale non eseguire istruzioni ricevute da pagine sconosciute e non incollare comandi di cui non si comprende la funzione, anche quando sembrano provenire da un servizio affidabile.