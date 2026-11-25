Mozilla introduce una novità pensata per rendere più immediata la gestione della privacy nel proprio browser.

Con Firefox 161, il pulsante Fire arriva anche nelle normali finestre di navigazione desktop, offrendo un accesso diretto alla cancellazione dei dati senza dover passare dalle impostazioni.

La funzionalità riprende un’idea già conosciuta dagli utenti della modalità privata, ma assume un ruolo diverso nell’esperienza quotidiana. La possibilità di intervenire sulle informazioni conservate durante la navigazione può rivelarsi utile soprattutto quando il computer viene utilizzato da più persone. Mozilla punta così a ridurre i passaggi necessari per gestire le tracce lasciate sul dispositivo, rendendo il controllo della propria attività più accessibile anche a chi non conosce tutte le opzioni del browser.

La novità è interessante perché interviene su un aspetto spesso trascurato dell’esperienza online: la gestione delle informazioni personali dopo aver visitato un sito. Non tutti gli utenti, infatti, hanno familiarità con le impostazioni dedicate alla riservatezza. Un comando collocato direttamente nell’interfaccia principale può rendere questa operazione meno macchinosa.

Come funziona il nuovo comando Fire

Il pulsante compare nella barra degli strumenti e permette di avviare la procedura di pulizia. A differenza della sua controparte nella navigazione privata, la versione destinata alle finestre normali offre una maggiore possibilità di scelta. L’utente può decidere di eliminare tutti i dati di navigazione, compresi i cookie, che contribuiscono a mantenere le sessioni riconosciute dai siti web.

Chi preferisce un intervento meno esteso può optare per la rimozione della cronologia insieme ai file presenti nella cache. Questa alternativa evita di azzerare le preferenze dei siti. Di conseguenza, non è necessario effettuare nuovamente l’accesso alle pagine che conservano le credenziali della sessione, quando queste non vengono coinvolte nella pulizia selezionata.

Mozilla presenta questa possibilità anche attraverso un esempio legato alla condivisione del computer in famiglia. Una ricerca relativa a un regalo, per esempio, potrebbe comparire tra i suggerimenti automatici e compromettere una sorpresa. La disponibilità del comando nell’interfaccia principale offre un modo pratico per limitare simili inconvenienti.

Distribuzione graduale e limiti della funzione

La disponibilità non è ancora uniforme. Mozilla sta procedendo con un’attivazione progressiva, quindi alcuni utenti potrebbero non trovare subito il pulsante anche dopo aver installato l’aggiornamento. Non si tratta necessariamente di un malfunzionamento, ma di una scelta legata alle modalità di distribuzione della novità.

L’intervento si inserisce in un aggiornamento che comprende anche altre modifiche, tra cui le regole VPN personalizzate per i singoli siti web e Reader View nell’applicazione Android.

Resta però importante distinguere la cancellazione locale dalla protezione completa della privacy. Eliminare le informazioni memorizzate nel browser non impedisce ai servizi online di aver già registrato determinate attività.

Il valore della novità va quindi letto anche sul piano dell’educazione digitale: un’interfaccia più intuitiva può favorire una maggiore consapevolezza, ma la tutela della riservatezza richiede attenzione anche al di fuori del browser.