Microsoft sta lavorando a una nuova funzione di sicurezza per Edge che punta a rendere il browser più resistente agli attacchi informatici mirati. Il progetto si chiama Lockdown Mode e introduce restrizioni sulle tecnologie utilizzate dai siti web per sfruttare la GPU del computer.

La scelta nasce dall’esigenza di ridurre le possibilità di accesso alle componenti più delicate del browser, anche quando una vulnerabilità viene sfruttata da un aggressore. La protezione, tuttavia, non è pensata per tutti: Microsoft vuole offrire uno strumento aggiuntivo a chi gestisce informazioni sensibili o opera in contesti particolarmente esposti.

Il prezzo da pagare riguarda la compatibilità con alcune pagine web.

Come funziona la nuova Lockdown Mode di Edge

La sperimentazione riguarda il blocco di WebGL, WebGL2 e WebGPU, interfacce che permettono alle pagine internet di sfruttare l’accelerazione grafica.

Queste tecnologie consentono di visualizzare contenuti tridimensionali e gestire elaborazioni complesse direttamente attraverso il browser. Rappresentano però anche un punto di contatto con il processo GPU, una componente privilegiata che interagisce con il codice del browser, le librerie esterne e i driver hardware.

Secondo Gareth Evans, responsabile del Partner Security Group di Microsoft, l’obiettivo è limitare le opportunità offerte agli aggressori per compromettere componenti più sensibili. La strategia si basa sulla riduzione della superficie d’attacco: se una funzionalità non è accessibile ai contenuti web non attendibili, diventa più difficile sfruttare eventuali difetti presenti nel relativo codice.

La nuova protezione amplia il lavoro già avviato con Enhanced Security Mode, che limita la compilazione Just-In-Time del motore JavaScript V8. Microsoft stima che le restrizioni attualmente sperimentate avrebbero potuto mitigare circa il 60% degli attacchi di escalation dei privilegi osservati sul campo. Si tratta di una valutazione dell’azienda, non della garanzia che ogni tentativo di intrusione venga neutralizzato.

Maggiore sicurezza, ma alcuni siti potrebbero non funzionare

L’aspetto più delicato riguarda l’esperienza di navigazione. Disattivando le interfacce grafiche, alcuni contenuti potrebbero perdere funzionalità o smettere di funzionare. È il caso dei videogiochi online, delle mappe interattive e degli strumenti che richiedono elaborazioni visive avanzate. Microsoft riconosce questo limite e non considera la modalità una scelta adatta alla maggioranza degli utenti.

La funzione è in fase di prova nel canale Canary. Per attivarla occorre abilitare il flag sperimentale edge-sdsm-plus, riavviare il browser e selezionare le restrizioni grafiche nelle impostazioni di sicurezza avanzata. Quando il blocco entra in funzione su una pagina, compare un indicatore denominato Lockdown Enabled nella barra degli indirizzi.

Tra i destinatari potenziali figurano giornalisti, dirigenti, ricercatori di sicurezza e amministratori di sistema. Per queste categorie, una navigazione meno flessibile può rappresentare un compromesso accettabile.

Microsoft intende ampliare le protezioni e valutare anche eccezioni per singoli siti considerati affidabili. La sfida sarà trovare un equilibrio tra libertà di navigazione e difesa dalle minacce più sofisticate.