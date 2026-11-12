Firefox elimina il limite dati della VPN gratuita fino a gennaio 2027

Mozilla ha deciso di eliminare il limite di traffico della VPN gratuita integrata in Firefox: dal 10 novembre 2026 al 31 gennaio 2027 gli utenti possono navigare senza consumare alcuna quota mensile prestabilita. Una novità interessante per chi desidera nascondere il proprio indirizzo IP, soprattutto quando utilizza reti WiFi pubbliche, senza installare applicazioni aggiuntive né sottoscrivere abbonamenti.

La funzione scaturisce da un percorso iniziato nel 2019 con Firefox Private Network e proseguito nel marzo 2026 con Firefox 149, versione che ha introdotto la protezione gratuita direttamente nel browser. Come avevamo spiegato nell’articolo dedicato alla VPN gratuita di Firefox, il servizio prevedeva inizialmente 50 GB mensili. Mozilla sospende adesso tale restrizione per quasi 3 mesi, puntando a incentivarne l’utilizzo durante il periodo delle festività.

Firefox offre traffico VPN illimitato fino al 31 gennaio 2027

La comunicazione ufficiale Mozilla conferma che la rimozione del tetto mensile riguarda gli utenti che utilizzano la VPN incorporata in Firefox. Non occorre acquistare nulla: basta autenticarsi attraverso un account Mozilla e attivare la funzione.

Normalmente il servizio concede 50 GB di navigazione protetta ogni mese: una volta esaurita la soglia di traffico, Firefox sospende la protezione fino al primo giorno del mese successivo. Con la promozione attuale, invece, il browser continua a instradare il traffico attraverso i server intermedi senza applicare il limite ordinario.

Mozilla non presenta l’iniziativa come una modifica permanente delle condizioni del servizio: la scadenza resta al momento fissata al 31 gennaio 2027. Salvo ulteriori proroghe, da febbraio 2027 tornerà in essere la soglia mensile di 50 GB.

Ma quella di Firefox è davvero una VPN?

Nonostante Mozilla utilizzi il termine VPN, la soluzione integrata in Firefox funziona attraverso un proxy sicuro, come conferma la stessa documentazione tecnica ufficiale.

Quando l’utente attiva la funzione, Firefox instrada le connessioni del browser verso un server intermedio che inoltra le richieste ai siti di destinazione. Il server Web vede quindi l’indirizzo IP del proxy, anziché quello pubblico assegnato all’utente dal suo provider Internet.

Una VPN tradizionale, basata ad esempio su WireGuard o OpenVPN, crea invece un tunnel cifrato gestito dal sistema operativo o da un’applicazione dedicata: può quindi proteggere le comunicazioni di più programmi, non soltanto quelle del browser.

La soluzione Mozilla non offre questa copertura generale: client di posta, programmi desktop, giochi e applicazioni che comunicano direttamente con Internet continuano a utilizzare la normale connessione. La differenza è sostanziale, come abbiamo spiegato confrontando VPN e proxy.

La “VPN” di Mozilla Firefox si presenta quindi come una protezione limitata al browser, non è una VPN completa in senso stretto.

Privacy: cosa viene nascosto e cosa rimane visibile

Mozilla evidenzia due vantaggi: rendere più difficile la localizzazione geografica attraverso l’IP e impedire al gestore di una rete WiFi condivisa di osservare direttamente i siti raggiunti tramite il proxy.

Nascondere l’IP non equivale a navigare anonimamente: un sito può riconoscere l’utente attraverso cookie, autenticazione e tecniche di browser fingerprinting, tecnica che comunque Mozilla dichiara di contrastare bene.

Mozilla afferma di non registrare i siti visitati né il contenuto delle comunicazioni e di non vendere i dati di navigazione: raccoglie comunque informazioni tecniche sul funzionamento del servizio, inclusi gli esiti delle connessioni e i volumi di traffico trasferiti.

Resta anche un limite di fiducia: il gestore del proxy diventa un intermediario della navigazione; la protezione riduce le informazioni disponibili alla rete locale, ma non elimina il ruolo dell’operatore che gestisce l’infrastruttura.

Come attivare la VPN di Firefox su PC e Android

Sui computer desktop, quando disponibile, basta individuare l’icona VPN nella barra degli strumenti di Firefox, effettuare l’accesso all’account Mozilla e abilitare la protezione. Il pannello consente anche di scegliere la posizione geografica di uscita e configurare eccezioni per specifici siti. Su Android il percorso passa dal menu con i tre puntini, quindi Impostazioni, VPN.

Mozilla precisa che la distribuzione procede gradualmente: l’Italia figura tra i Paesi supportati, ma la funzione potrebbe non comparire ancora su tutte le installazioni.

L’eliminazione temporanea della soglia rende la proposta Firefox più interessante per navigazione quotidiana, download e utilizzo prolungato di reti pubbliche. Non risolve però i limiti dell’architettura: la VPN integrata rimane un proxy circoscritto al browser.

Come forzare l’attivazione della VPN gratuita di Firefox

Se la VPN gratuita non comparisse ancora nell’interfaccia di Firefox, è possibile provare ad abilitarla manualmente attraverso about:config , senza attendere che Mozilla completi la distribuzione graduale della funzione.

La procedura, segnalata anche sul forum di supporto Mozilla, consiste nel modificare una preferenza nascosta nel browser:

Avviare Firefox 149 o una versione successiva e digitare about:config nella barra degli indirizzi. Accettare l’avviso relativo alla modifica delle preferenze avanzate. Cercare il parametro browser.ipProtection.enabled . Se il parametro è impostato su false , fare doppio clic per modificarlo in true . Se non esiste, è possibile provare a crearlo manualmente come preferenza booleana. Riavviare Firefox e verificare la presenza del pulsante VPN nella barra degli strumenti.

Se il pulsante non compare, fare clic con il tasto destro sulla barra degli strumenti, scegliere Personalizza barra degli strumenti e cercare l’icona VPN tra gli elementi disponibili, trascinandola nella posizione desiderata. A questo punto, effettuare l’accesso con il proprio account Mozilla e provare ad attivare la protezione.