La possibilità di scegliere un browser su iPhone non coincide ancora con la libertà di utilizzare qualsiasi tecnologia di navigazione.

È il punto sollevato da Mozilla in un intervento sulle regole imposte da Apple ai concorrenti che vorrebbero adottare un motore diverso da WebKit.

L’organizzazione sostiene che le aperture introdotte in Europa e in Giappone non abbiano prodotto, finora, un cambiamento concreto: nessuno sviluppatore è riuscito a distribuire su iOS un browser basato su un motore alternativo. La questione interessa gli utenti, ma anche la concorrenza nel mercato dei browser. Per Mozilla, infatti, poter scegliere un’applicazione non basta se il sistema continua a limitarne le tecnologie fondamentali.

Perché i browser alternativi restano limitati su iOS

Mozilla, attraverso un post sul suo blog, osserva che Firefox per iPhone è cresciuto nell’Unione Europea dopo l’entrata in vigore del Digital Markets Act. La possibilità di impostare un browser predefinito ha consentito a più persone di scegliere un’applicazione diversa da quella proposta dal produttore. Tuttavia, Firefox su iOS continua a utilizzare WebKit, il motore richiesto da Apple.

Questa condizione impedisce a Mozilla di portare sugli smartphone tutte le funzionalità sviluppate attorno a Gecko, la tecnologia alla base di Firefox. Il motore influenza il modo in cui vengono interpretati i siti e le possibilità offerte agli sviluppatori. Un marchio alternativo, quindi, non garantisce un prodotto tecnologicamente indipendente.

Le norme europee hanno spinto Apple ad ammettere motori alternativi, subordinandoli a requisiti specifici. In seguito, anche il Giappone ha introdotto disposizioni analoghe. Mozilla afferma di aver cercato di rendere praticabili queste condizioni, senza superare gli ostacoli descritti.

Le condizioni di Apple complicano l’arrivo di Gecko

Tra gli esempi citati c’è l’obbligo di realizzare un’applicazione separata per distribuire Firefox con Gecko. Non sarebbe possibile aggiornare quella già installata. Mozilla dovrebbe chiedere alle persone di scaricare una seconda versione e trasferire preferiti, password e cronologia.

Il passaggio creerebbe un ostacolo all’adozione. Chi ha già scelto Firefox dovrebbe affrontare una migrazione articolata, con il rischio di rinunciare prima di provare il motore alternativo. Mozilla giudica sproporzionato questo carico e sostiene che Apple non applicherebbe alle proprie applicazioni vincoli equivalenti.

Le condizioni di accesso incidono sulla possibilità che un concorrente offra un’esperienza diversa, anche quando la normativa riconosce formalmente quell’opportunità. Per valutare una regola, sostiene Mozilla, occorre guardare ai risultati e non soltanto alla sua formulazione.

Mozilla chiede ad Apple di rendere praticabile l’ingresso di motori indipendenti, evitando procedure che scoraggino sviluppatori e pubblico. Considera Gecko importante perché non appartiene a un grande gruppo tecnologico e offre una scelta distinta.

La posizione va comunque distinta da una valutazione indipendente: il testo esprime il punto di vista di un’azienda coinvolta e non esamina in modo completo le ragioni tecniche o di sicurezza di Apple.