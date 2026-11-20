Viaggiando all’estero, in particolare fuori dall’Unione Europea, sai benissimo che arriverà il messaggio del tuo operatore pronto a “offrirti” il roaming con tariffe che non definirei proprio vantaggiose. Per evitare tutto questo, di cercare una SIM locale o di affidarti a reti WiFi che possono essere poco sicuro, l’utilizzo di una eSIM è ormai una soluzione molto diffusa. Airalo, per il Black Friday, ti propone la sua offerta più vantaggiosa dell’anno: 25% di sconto su tutti i pacchetti con il codice BLACK25 valido fino al 30 novembre 2026.

Magari ti starai chiedendo cos’è una eSIM. Semplicemente, è una SIM digitale: niente scheda fisica da cercare o cambiare, ma la installi sul telefono o tablet compatibile in pochi minuti e basta una connessione a internet. Questo ti permette di acquistarla e configurarla ancora prima di partire in modo da trovare la connessione già pronta al tuo arrivo.

La scelta è molto ampia perché Airalo copre più di 200 località: puoi prendere un pacchetto per un singolo Paese, per un’intera regione o addirittura per tutto il mondo, utile se il tuo viaggio tocca più tappe. Ogni pacchetto prevede una quantità di dati valida per un certo periodo, alcuni hanno dati illimitati e altri includono chiamate e messaggi. Quando i giga finiscono o il pacchetto scade, puoi ricaricare la stessa eSIM senza ripartire da zero.

Il meccanismo dell’offerta è quello di farti risparmiare un quarto rispetto al prezzo originale del pacchetto che avresti scelto. Al di là di questo, il risparmio vero in generale nell’utilizzo di un’eSIM è quello di evitare i costi di roaming che fuori dall’Europa possono diventare molto pesanti a seconda del tuo operatore.

Il classico servizio che consiglio a chi ha un viaggio fuori Europa in programma o, ancora meglio, se viaggia spesso. Il 25% di sconto è molto vantaggioso e non si vede tutti i giorni e per partire con la connessione già pronta è perfetto.