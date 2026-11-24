Ladybird entra in una nuova fase: il browser indipendente è disponibile in versione Alpha per macOS e Linux.

L’annuncio è stato pubblicato il 23 novembre 2026 sul sito ufficiale, insieme alla possibilità di scaricare una prima versione del programma.

Ladybird utilizza un motore sviluppato da zero dal proprio gruppo, anziché una derivazione di tecnologie esistenti. L’interfaccia e le funzioni sono ancora essenziali, ma il software è già utilizzabile. La pubblicazione permette a utenti e sviluppatori Web di provarlo e verificare sul campo il comportamento del progetto, contribuendo a individuare gli aspetti da perfezionare.

Un motore costruito senza derivazioni

Il tratto distintivo di Ladybird è il motore di rendering, realizzato internamente e non ricavato modificando un progetto esistente. È una scelta impegnativa: un browser deve interpretare le pagine, gestire contenuti interattivi e rispettare standard Web complessi. Costruire una base autonoma significa affrontare questo lavoro senza appoggiarsi al codice di altri motori.

Il progetto punta così ad ampliare la diversità tecnologica del Web. Molti browser condividono componenti fondamentali, anche quando cambiano interfaccia e funzionalità. Ladybird segue una strada diversa, con un’architettura sotto il controllo del proprio team. La portata tecnica di questa scelta è al centro anche dell’approfondimento sul browser da zero.

Il programma non è però pronto per ogni contesto: alcuni siti potrebbero non funzionare e il software può bloccarsi. In questi casi si può inviare una segnalazione dall’applicazione; dopo un arresto, l’utente può esaminare il rapporto generato e decidere se condividerlo. L’informativa sulla privacy spiega come vengono gestite queste informazioni.

Test, aggiornamenti e sicurezza

Ladybird segue un canale di distribuzione progressivo, con aggiornamenti automatici regolari. Chi installa il browser può così ricevere le nuove versioni senza compilare il codice sorgente, operazione finora necessaria per provare gli sviluppi più recenti. Il gruppo invita anche chi crea siti Web a testarli e a comunicare eventuali incompatibilità.

Per facilitare le verifiche, Ladybird supporta WebDriver, che permette di automatizzare i test, e il protocollo Firefox DevTools, usato dagli strumenti di sviluppo. Sono funzioni utili anche a chi lavora sulla compatibilità dei siti, non soltanto a chi desidera sperimentare un’alternativa.

Sul piano della sicurezza, il team non offre garanzie e invita gli esperti a cercare vulnerabilità, condividendo i risultati per rafforzare il software. La natura sperimentale del progetto è quindi dichiarata senza ambiguità. Anche le modalità di collaborazione sono state oggetto di discussione, dopo la decisione sulle pull request pubbliche.

La disponibilità pubblica è soprattutto un banco di prova aperto. La sfida sarà trasformare l’autonomia tecnologica in un’esperienza affidabile, capace di interessare anche chi non segue già da vicino lo sviluppo del progetto.

Ladybird è scaricabile direttamente dal sito ufficiale del progetto.