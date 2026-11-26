Se Chrome mostra improvvisamente il messaggio Gestito dalla tua organizzazione su un computer personale, è opportuno approfondire le ragioni della comparsa di tale indicazione (a meno che non si siano applicate delle policy in autonomia; c’è anche Just The Browser che rimuove le funzionalità AI). Una nuova campagna malevola sfrutta infatti le funzionalità di amministrazione centralizzata dei browser Web per installare estensioni malevole che l’utente non può disattivare né rimuovere attraverso la normale interfaccia del programma.

I ricercatori di Bitdefender hanno battezzato SYS010 il malware protagonista della campagna: si tratta presumibilmente della seconda generazione dell’infostealer SYS01, utilizzato almeno dal 2022 per sottrarre informazioni personali e compromettere account aziendali Meta. Già nell’ottobre 2024, gli esperti avevano documentato un’estesa attività di distribuzione del malware attraverso inserzioni pubblicitarie su Facebook.

La nuova operazione, descritta nel rapporto tecnico pubblicato da Bitdefender, aggiunge una capacità particolarmente insidiosa: leggere i messaggi di Gmail e Outlook, trasmetterli a server remoti e cancellarli definitivamente.

Il malware si nasconde dietro applicazioni per personalizzare il desktop di Windows

Per convincere gli utenti a scaricare ed eseguire il malware, gli aggressori pubblicizzano versioni gratuite di programmi per impostare sfondi animati sul desktop di Windows, appropriandosi dei nomi di applicazioni legittime come Wallpaper Engine e Lively Wallpaper (queste ultime del tutto estranee all’operazione criminale).

Le inserzioni indirizzano verso siti contraffatti dai quali è possibile scaricare un archivio ZIP: il software offre effettivamente le funzionalità di personalizzazione promesse, mentre in background avvia i componenti responsabili dell’infezione.

L’impiego di applicazioni basate su Electron, interpreti PHP e attività pianificate di Windows riprende alcuni elementi già osservati nella campagna SYS01 del 2024. La novità più importante riguarda però il modo in cui il malware acquisisce il controllo del browser.

Come SYS010 sfrutta le funzionalità di amministrazione di Chrome, Edge e Firefox

Come abbiamo spiegato nell’articolo sul significato del messaggio Gestito dalla tua organizzazione in Chrome, i browser mettono a disposizione degli amministratori IT strumenti per imporre determinate configurazioni sulle postazioni degli utenti.

Attraverso le policy aziendali è possibile, ad esempio, distribuire estensioni obbligatorie e impedire ai dipendenti di modificare alcune impostazioni. SYS010 sfrutta proprio tali meccanismi, adottando un approccio differente a seconda del browser.

Nel caso di Chrome, il malware registra il browser presso un’organizzazione controllata dagli aggressori, abusando delle funzionalità di Chrome Enterprise Core e del relativo sistema di gestione cloud.

Con Firefox, SYS010 interviene sul criterio ExtensionSettings per imporre l’installazione di un componente aggiuntivo, disabilitando anche gli strumenti per sviluppatori e la funzione di segnalazione delle estensioni abusive. Nel caso di Edge, il malware può invece registrare il dispositivo Windows presso un server MDM (Mobile Device Management) sotto il controllo degli aggressori.

Per apportare queste modifiche, SYS010 necessita dei privilegi amministrativi: il malware insiste quindi con ripetute richieste di autorizzazione UAC (User Account Control), cercando di indurre la vittima ad approvare l’operazione per esasperazione. Una volta ottenute le autorizzazioni richieste, gli aggressori possono piegare al proprio volere funzionalità perfettamente legittime.

Gmail e Outlook sotto controllo: il malware può cancellare le email

Le estensioni malevole assumono nomi apparentemente innocui: Docs Helper (nel campione analizzato per Chrome) e Document Hub per Firefox.

Oltre a raccogliere informazioni sugli account pubblicitari Meta e a sottrarre cookie di sessione, la variante per Chrome accede direttamente alla posta elettronica delle sessioni Gmail e Outlook già autenticate. Può acquisire fino a 50 messaggi recenti per richiesta e cancellare definitivamente le email selezionate dagli aggressori.

I criminali possono intercettare codici di verifica ricevuti via email, occultare notifiche di sicurezza e ostacolare le procedure di recupero degli account compromessi.

Anche tecnologie come Device Bound Session Credentials (DBSC) di Chrome, pensate per contrastare il riutilizzo dei cookie sottratti, non risolvono il problema di un’estensione malevola che opera direttamente all’interno del browser della vittima.

Come verificare se il browser è sotto il controllo di terzi

Gli utenti possono esaminare le configurazioni imposte al browser digitando chrome://policy , edge://policy oppure about:policies nella barra degli indirizzi. In Windows è utile controllare anche la sezione Account, Accesso aziendale o dell’istituto di istruzione delle impostazioni.

Come evidenziato in precedenza, la presenza di criteri amministrativi non costituisce di per sé una prova di infezione: su un dispositivo personale, tuttavia, configurazioni sconosciute meritano un’indagine approfondita.

In caso di compromissione accertata, non basta reinstallare il browser: occorre bonificare Windows, rimuovere i meccanismi di persistenza e le registrazioni aziendali abusive.

Da un dispositivo sicuro si devono inoltre revocare le sessioni attive, cambiare le password e verificare eventuali modifiche agli account pubblicitari, ai metodi di pagamento e alle impostazioni della posta elettronica.