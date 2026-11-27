La Commissione europea torna a occuparsi delle restrizioni che Apple impone ai browser Web di terze parti su iPhone e iPad. A oltre 2 anni e mezzo dall’applicazione degli obblighi previsti dal Digital Markets Act (DMA), l’apertura dei dispositivi mobili della Mela ai motori di rendering alternativi non ha ancora prodotto i risultati sperati. E adesso Bruxelles riconosce che la concorrenza nel mercato dei browser rappresenta una delle priorità nell’attuazione del regolamento europeo.

A riferirlo è Open Web Advocacy (OWA), organizzazione internazionale che promuove lo sviluppo di un Web aperto e interoperabile. In risposta a una lettera indirizzata alle istituzioni europee, la Commissione ha spiegato di essere impegnata in un confronto con Apple affinché i browser concorrenti possano competere effettivamente con Safari.

L’iniziativa ha assunto dimensioni considerevoli: secondo le stime degli organizzatori, i firmatari della lettera rappresentano complessivamente tra 45.000 e 55.000 imprese e organizzazioni stabilite nell’Unione europea. Non si tratta soltanto di sviluppatori di browser, ma anche di editori, associazioni di consumatori, aziende tecnologiche e realtà impegnate nella tutela dei diritti digitali.

Browser alternativi su iPhone: perché la concorrenza è ancora bloccata

Con il rilascio di iOS 17.4, a marzo 2024, Apple ha introdotto per gli utenti europei la possibilità di utilizzare browser basati su tecnologie diverse da WebKit, il motore alla base di Safari. Una novità storica, almeno sulla carta.

Il motore di rendering di un browser è il componente software che interpreta HTML e CSS, esegue codice JavaScript attraverso i componenti dedicati, gestisce le API Web e concorre a definire le modalità di isolamento dei contenuti. Su Windows, Linux e macOS convivono differenti implementazioni: Blink per i browser derivati da Chromium, Gecko per Firefox e WebKit per Safari.

Su iOS, invece, anche scegliendo un browser alternativo, l’utente continua di fatto a utilizzare la tecnologia di Apple: come abbiamo evidenziato parlando delle recenti accuse di Mozilla nei confronti di Apple, nessuno sviluppatore è ancora riuscito a portare sul mercato un browser iOS con un motore indipendente.

Uno degli ostacoli più rilevanti riguarda la distribuzione delle applicazioni: Mozilla spiega che, per integrare Gecko, dovrebbe pubblicare una seconda versione di Firefox anziché aggiornare quella già installata sui dispositivi degli utenti. Chi utilizza il browser sarebbe quindi chiamato a installare un’altra applicazione, trasferire i propri dati e modificare nuovamente le preferenze di sistema. Una procedura che rischia di vanificare parte dei benefici della schermata di scelta del browser introdotta proprio in risposta al DMA.

Le condizioni tecniche imposte da Apple

Apple mette a disposizione degli sviluppatori il framework BrowserEngineKit, attraverso il quale è possibile implementare motori alternativi sfruttando specifiche funzionalità del sistema operativo. L’accesso richiede però particolari autorizzazioni, chiamate entitlement. La documentazione ufficiale di Apple prescrive il superamento di soglie di compatibilità del 90% per i Web Platform Tests e dell’80% per Test262, la suite di test dedicata allo standard ECMAScript.

La Mela richiede inoltre meccanismi di separazione dei processi, controlli sulle comunicazioni IPC, mitigazioni contro lo sfruttamento delle vulnerabilità e procedure tempestive per la distribuzione degli aggiornamenti di sicurezza.

Molte di queste prescrizioni rispondono a esigenze tecniche condivisibili ma la sicurezza dei dispositivi non dovrebbe tradursi in condizioni commerciali e distributive tali da impedire, nella pratica, l’ingresso di nuovi concorrenti. L’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento europeo 2022/1925 vieta infatti ai gatekeeper di imporre l’utilizzo del proprio motore browser nell’ambito dei servizi contemplati dalla norma.

La battaglia sui browser riguarda anche editori e applicazioni Web

Tra i sostenitori della lettera aperta alla Commissione europea figurano Mozilla, Brave, Vivaldi, Tor Project, Shopify, Vercel, Free Software Foundation Europe, European Publishers Council e numerose associazioni rappresentative dell’editoria europea.

La ragione di una partecipazione così trasversale risiede nelle potenzialità delle Progressive Web App (PWA): applicazioni accessibili dal browser che possono offrire funzionalità tipiche del software nativo, dall’utilizzo offline alle notifiche push.

Un mercato caratterizzato da più motori indipendenti potrebbe accelerare l’implementazione delle API Web, migliorare le prestazioni e rendere economicamente più conveniente lo sviluppo di applicazioni multipiattaforma.

I promotori dell’iniziativa ipotizzano che trasferire sul Web il 50% dello sviluppo delle applicazioni native per iOS potrebbe assicurare alle imprese europee risparmi annuali pari a 11 miliardi di euro, cui aggiungere 1,3 miliardi di commissioni App Store.

OWA esorta ora l’avvio di un procedimento formale nei confronti di Apple per rimuovere le barriere ancora esistenti: non invoca nuove leggi, ma l’applicazione delle disposizioni già in vigore. La vera misura del successo del DMA, secondo OWA, dovrà tradursi nella possibilità di installare su iPhone un browser con un motore realmente indipendente, oppure riceverlo attraverso un normale aggiornamento, senza rinunciare ai dati personali e alle impostazioni già configurate.