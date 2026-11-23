Per il Black Friday è possibile ottenere uno sconto sull’iscrizione ai canali di Prime Video di Amazon. Si tratta di una promo ottima che permette l’accesso ad altri servizi di streaming, come Apple TV, Paramount+ e altri ancora, con uno sconto fino al 75% sul costo.

Per accedere alle offerte basta avere un abbonamento Prime attivo (anche con prova gratuita) e accedere alla piattaforma di streaming tramite il link qui di sotto. Gli sconti sono disponibili nella sezione Iscrizioni, per i canali, e in quella Store, per i noleggi.

Le offerte del Black Friday su Prime Video

Apple TV : iscrizione a 4,99 euro al mese per i primi 6 mesi, poi 9,99 euro al mese (50% di sconto)

: iscrizione a poi 9,99 euro al mese (50% di sconto) Crunchyroll : iscrizione a 2,99 euro al mese per i primi 2 mesi , poi 5,99 euro al mese (50% di sconto)

: iscrizione a , poi 5,99 euro al mese (50% di sconto) Dreamers and Love : iscrizione a 1,25 euro al mese per i primi 2 mesi , poi 4,99 euro al mese (75% di sconto)

: iscrizione a , poi 4,99 euro al mese (75% di sconto) History Play : iscrizione a 0,99 euro al mese per i primi 2 mesi , poi 3,99 euro al mese (75% di sconto)

: iscrizione a , poi 3,99 euro al mese (75% di sconto) Infinity Selection : iscrizione a 1,75 euro al mese per i primi 2 mesi , poi 6,99 euro al mese (75% di sconto)

: iscrizione a , poi 6,99 euro al mese (75% di sconto) Lionsgate+ : iscrizione a 1,25 euro al mese per i primi 2 mesi , poi 4,99 euro al mese (75% di sconto)

: iscrizione a , poi 4,99 euro al mese (75% di sconto) MGM+ : iscrizione a 1,49 euro al mese per i primi 2 mesi , poi 5,99 euro al mese (75% di sconto)

: iscrizione a , poi 5,99 euro al mese (75% di sconto) Paramount+: iscrizione a 2 euro al mese per i primi 2 mesi, poi 7,99 euro al mese (75% di sconto)

Il noleggio costa meno

Il Black Friday di Prime Video è anche l’occasione giusta per poter noleggiare film e serie TV tramite Prime Video. In questo momento, infatti, la piattaforma propone sconti fino al 50%. Anche in questo caso, basta avere l’abbonamento ad Amazon Prime per poter accedere agli sconti, disponibili nella sezione Store.