Chrome 155 va aggiornato di nuovo: Google chiude un'altra falla critica nel prerender

Google torna a intervenire sulla sicurezza del proprio browser con un aggiornamento che merita attenzione da parte di utenti privati, aziende e amministratori IT.

La nuova distribuzione stabile di Chrome arriva a breve distanza da un precedente intervento, segnalando l’importanza di mantenere aggiornati i software utilizzati quotidianamente per navigare sul web.

Al centro dell’annuncio ci sono diverse vulnerabilità, con livelli di gravità differenti e possibili implicazioni per la protezione dei dispositivi. L’elemento più rilevante riguarda un difetto classificato come critico nel sistema Prerender, componente che contribuisce a preparare le pagine per una navigazione più rapida. L’intervento di Google punta a ridurre i rischi legati a queste debolezze e a rafforzare le difese del browser.

Chrome, aggiornamento urgente per la sicurezza

La nuova versione stabile identificata dai numeri 155.0.8059.84 e 155.0.8059.85 comprende correzioni per dieci problemi di sicurezza. Tra questi spicca la vulnerabilità CVE-2026-110922, classificata Critical e associata a un errore di tipo use-after-free nel sottosistema Prerender.

Questa categoria di difetti si verifica quando un programma tenta di utilizzare un’area di memoria dopo che è stata liberata. In determinate condizioni, una gestione scorretta della memoria può compromettere la stabilità dell’applicazione e aprire possibilità di sfruttamento da parte di soggetti malintenzionati. La gravità dipende dalle circostanze in cui il difetto può essere attivato e dalle protezioni disponibili nel software.

Il bollettino comprende anche altre vulnerabilità di livello High, tra cui un problema di memory corruption nel DOM, la struttura utilizzata dal browser per rappresentare e gestire il contenuto delle pagine web. La presenza di difetti distinti richiede di considerare l’aggiornamento nel suo insieme, senza concentrarsi esclusivamente sulla falla con la classificazione più elevata.

Quali rischi comportano le vulnerabilità individuate

Il problema assume particolare rilievo perché, in scenari specifici, lo sfruttamento della falla potrebbe consentire l’esecuzione di codice da remoto e una possibile evasione delle protezioni della sandbox. Quest’ultima è un meccanismo di isolamento progettato per limitare le conseguenze di eventuali compromissioni, separando determinati processi dalle altre risorse del sistema.

Un suo aggiramento potrebbe quindi ampliare l’impatto di un attacco, anche se la concreta possibilità di sfruttamento dipende dalle condizioni tecniche e dalle difese presenti sul dispositivo.

La scoperta della vulnerabilità principale viene attribuita a un ricercatore di Anthropic, realtà attiva nella ricerca sull’Intelligenza Artificiale.

Il contributo dei ricercatori esterni è importante per individuare comportamenti anomali prima che possano trasformarsi in incidenti su larga scala. La divulgazione coordinata dei problemi consente ai produttori di analizzare i difetti e predisporre correzioni, contribuendo a migliorare la sicurezza dei prodotti utilizzati dagli utenti.

Per chi utilizza Chrome, la gestione degli aggiornamenti dovrebbe rientrare nelle normali attività di manutenzione digitale. È opportuno verificare periodicamente lo stato del browser, soprattutto sui computer impiegati per lavorare, accedere a servizi aziendali o gestire informazioni riservate. Anche nelle organizzazioni, una procedura chiara per distribuire le patch e controllarne l’applicazione aiuta a ridurre i periodi di esposizione ai rischi.

La vicenda evidenzia inoltre quanto sia importante valutare la sicurezza del software come un processo continuo, anziché come un risultato definitivo. Un browser moderno integra componenti complessi, e ogni nuova correzione rappresenta un’occasione per rafforzare la fiducia degli utenti attraverso una gestione trasparente delle vulnerabilità. Per le aziende, questa attenzione dovrebbe tradursi in una cultura della prevenzione capace di coinvolgere sia i responsabili tecnici sia chi utilizza quotidianamente gli strumenti digitali.