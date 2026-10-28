Firefox 159 introduce novità per le schede, le password e Smart Window

Firefox 159 arriva con interventi pensati per rendere la navigazione più affidabile e alcune operazioni quotidiane più immediate.

La nuova versione del browser di Mozilla combina correzioni tecniche, miglioramenti dell’interfaccia e aggiornamenti destinati agli sviluppatori web. Tra gli aspetti più interessanti emergono gli interventi dedicati agli utenti Linux, una gestione più accessibile delle credenziali salvate e strumenti aggiuntivi per individuare rapidamente le schede aperte.

L’aggiornamento comprende anche modifiche alle funzionalità intelligenti del browser e al modo in cui vengono gestite alcune informazioni condivise con servizi esterni.

Firefox 159 migliora l’esperienza su Linux e desktop

Una delle modifiche più rilevanti riguarda Wayland, il sistema grafico utilizzato da numerosi ambienti desktop Linux.

Mozilla ha corretto un comportamento anomalo che poteva trasformare il clic su una scheda in una finestra separata, rendendo meno prevedibile la gestione delle pagine aperte. Sono stati affrontati anche problemi legati al consumo eccessivo di memoria durante la visualizzazione di mappe su siti come ChatGPT, in particolare sui sistemi con schede grafiche AMD. Questi interventi puntano a migliorare la stabilità nell’uso quotidiano, soprattutto quando si lavora con applicazioni web articolate.

Anche la gestione delle credenziali diventa più immediata: lo strumento per le password salvate compare direttamente nella barra laterale, senza richiedere l’aggiunta manuale. Per chi gestisce molte pagine contemporaneamente, la ricerca delle schede può invece essere avviata tramite Ctrl + Shift + A su Windows e Linux oppure Cmd + Shift + A su macOS.

La ricerca include le schede aperte sui dispositivi sincronizzati quando si utilizza un account Mozilla. Su macOS, inoltre, la condivisione delle pagine passa attraverso il selettore nativo del sistema, che permette di visualizzare un’anteprima e scegliere i destinatari.

Smart Window e strumenti web ricevono nuove funzioni

Tra gli interventi rivolti alle funzionalità intelligenti figura /watch, un comando di Smart Window che permette di monitorare una pagina alla ricerca di cambiamenti, come ribassi di prezzo o nuove pubblicazioni. Gli utenti possono configurare la frequenza dei controlli e le notifiche, mentre la disponibilità della funzione segue una distribuzione progressiva. È quindi possibile che l’opzione non sia ancora visibile a tutti.

Cambia anche il comportamento della funzione che riassume una pagina tramite chatbot: viene trasmesso al fornitore l’indirizzo web anziché il testo integrale della pagina. Questo modifica le informazioni condivise con il servizio esterno, perciò è opportuno valutare le implicazioni rispetto alle proprie esigenze di riservatezza.

Per gli sviluppatori, il supporto alle animazioni legate allo scorrimento consente di sincronizzare gli effetti visivi con il movimento della pagina o con la comparsa degli elementi nell’area visibile. La novità amplia le possibilità di realizzare interfacce dinamiche senza dipendere esclusivamente da animazioni basate sul tempo.

Tutte le novità sono documentate nelle note ufficiali di rilascio, che consentono di distinguere le funzionalità introdotte dai problemi tecnici risolti.