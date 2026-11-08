Vulnerabilità Chrome: Google lancia un aggiornamento urgente

Google ha rilasciato un importante aggiornamento di sicurezza per Chrome, invitando gli utenti a verificare che il browser sia aggiornato.

La notizia, riportata da AOL, richiama l’attenzione su vulnerabilità che potrebbero essere sfruttate da aggressori informatici per eseguire codice dannoso sui dispositivi delle vittime.

Il problema riguarda sia i computer sia i dispositivi mobili, anche se la distribuzione delle correzioni può seguire tempistiche differenti. Non si tratta quindi di una semplice novità software, ma di un intervento che interessa direttamente la protezione dei dati personali durante la navigazione. Capire la natura dell’allerta e sapere dove controllare la propria installazione è fondamentale.

Le vulnerabilità individuate e i rischi per gli utenti

Secondo quanto riportato da AOL, la nuova patch corregge 213 vulnerabilità, sette delle quali classificate da Google come critiche. Le informazioni citate nell’articolo fanno riferimento anche alle analisi di Malwarebytes, secondo cui alcune falle potrebbero consentire l’esecuzione di codice da remoto attraverso pagine HTML appositamente predisposte.

Questo scenario è particolarmente delicato perché un attacco di questo tipo può permettere a un malintenzionato di eseguire operazioni sul dispositivo senza un’autorizzazione consapevole dell’utente. Tra le conseguenze potenziali rientrano il furto di credenziali, l’accesso a informazioni riservate, l’installazione di software malevolo e la compromissione dell’intero sistema.

L’aggiornamento interessa le versioni desktop del browser e coinvolge anche Chrome per Android. Google ha indicato che i dettagli tecnici relativi alle vulnerabilità potrebbero rimanere temporaneamente limitati, così da ridurre il rischio che informazioni utilizzabili dagli aggressori circolino prima che la correzione raggiunga una quota adeguata di utenti. È importante precisare che la pubblicazione dell’allerta non dimostra, da sola, che tutti i dispositivi siano stati compromessi.

Come controllare Chrome e installare la correzione

Per verificare lo stato del browser su un computer, bisogna aprire il menu principale e raggiungere la sezione dedicata alle informazioni su Chrome. Da questa schermata è possibile controllare la versione installata e avviare la ricerca degli aggiornamenti disponibili. Se viene proposta una nuova release, occorre consentire il completamento dell’installazione e riavviare il programma affinché le modifiche diventino effettive.

L’articolo di AOL riporta le versioni 157.0.8103.38 per Linux e 157.0.8103.38/.39 per Windows e macOS. Per Android, la distribuzione avviene attraverso Google Play e potrebbe non essere immediatamente visibile su tutti i dispositivi.

La raccomandazione è prestare attenzione anche agli aggiornamenti automatici, senza presumere che siano già stati completati. La sicurezza di un browser non dipende soltanto dalla reputazione del produttore, ma dalla tempestività con cui vengono applicate le correzioni. In un ambiente digitale sempre più esposto, mantenere aggiornati gli strumenti di navigazione rappresenta una responsabilità concreta nella gestione della propria identità online.