Google Chrome identificherà le carte d'imbarco su Android

Quando si viaggia sono tanti gli ostacoli che si possono incontrare lungo il percorso, ovviamente quello che tutti compiono per arrivare all’aereo. Le file sono interminabili, ci sono diversi ritardi che possono procrastinare l’arrivo e chi più ne ha, più ne metta. Quello che non dovrebbe assolutamente risultare una seccatura è sicuramente prendere la propria carta d’imbarco e scaricarla su qualsiasi dispositivo che si porta con sé. Google è pronto a dare una mano ai suoi utenti viaggiatori.

Tramite le sue risorse, il colosso è in grado di riconoscere documenti del genere. Non molto tempo fa inoltre BigG ha reso disponibile la possibilità di condivisione delle carte di imbarco e degli eventi sul Wallet mediante collegamenti personalizzati.

Google però starebbe adottando nuove misure per rendere ancora più semplice le varie trafile. La volontà è quella di rendere più facile l’ottenimento delle informazioni di una carta d’imbarco, il tutto con una nuova opzione che si aggiunge a Chrome.

Google Chrome riconosce le carte d’imbarco, ecco la novità pronta all’arrivo

Una delle feature più importanti che gli utenti in alcuni casi ignorano è Chrome Flags. La funzionalità è molto utile e consente agli utenti di testare dei nuovi strumenti. A quanto pare alcune fonti molto attendibili avrebbero scoperto che Google ha aggiunto un nuovo flag a Chrome Canary (versione pre-beta), tutto durante la metà del mese di novembre.

Sarebbe chiara l’intenzione da parte del colosso di rendere automatico il recupero delle informazioni riguardanti le carte d’imbarco. Chiaramente si tratta di un aggiornamento che avrà bisogno di tempo prima di arrivare eventualmente. Potrebbe anche darsi che non vedrà mai la luce, siccome prima di arrivare in pianta stabile dovrà passare da Chrome Canary alla beta ufficiale per poi sbarcare sui dispositivi di tutti gli utenti.

Non lascia spazio a fraintendimenti il nuovo collegamento che su Android, su questa particolare versione di Chrome, recita “Boarding Pass Detector“.