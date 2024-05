Con l’ultimo aggiornamento, Google Chrome per iPhone e iPad diventa ancora più comodo e semplice da usare. Da questo momento è infatti possibile personalizzare la barra dei menu e il carosello in base alle proprio preferenze e abitudini. Ecco come fare.

Google Chrome su iPhone e iPad si aggiorna con una importante novità

La versione 125.0.6422.80 di Google Chrome, scaricabile da alcuni giorni da App Store, porta con sé una nuova possibilità di personalizzazione dell’esperienza d’uso. Nel browser di Big G, premendo sull’icona dei tre punti posizionata nell’angolo in basso a destra, si accede ad un menu che include un carosello e un elenco di varie azioni, come “Aggiungi ai preferiti” e “Traduci“.

In questo menu si nota anche la nuova voce “Personalizza menu“, che porta ad una sezione dove è ora possibile attivare/disattivare la barra dei menu con ordine intelligente, ovvero un’organizzazione delle voci basata sulla frequenza d’utilizzo. Ma si può anche personalizzare manualmente il carosello, eccezion fatta per Impostazioni e Informazioni sul sito: le icone dei singoli strumenti possono essere rimosse o riposizionate a proprio piacimento.

Infine, Google Chrome ora consente di organizzare secondo le preferenze l’elenco delle azioni (deselezionare e riposizionare) per interagire con i siti web. Questo è composto da Segui, Aggiungi ai preferiti, Aggiungi all’elenco di lettura, Cancella dati di navigazione, Traduci, Richiedi sito desktop, Trova nella pagina e Zoom del testo.

Curiosamente, le novità sopra descritte sono al momento unicamente disponibili solo su iPhone (iOS) e iPad (iPadOS). Nessuna traccia invece per il client per Android, il sistema operativo per smartphone e tablet di proprietà di Google.

A proposito di browser per i dispositivi mobili di Apple, l’azienda di Cupertino (obbligata dalle normative UE) ora consente di scegliere un browser predefinito diverso da Safari. Dopo il rilascio di iOS 17.4, aggiornamento che ha rivoluzionato l’esperienza iOS/iPadOS sotto diversi punti di vista, enorme successo ha ad esempio riscosso Brave.