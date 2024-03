Buone notizie per gli utenti Mac che usano Google Chrome come browser principale. Quest’ultimo infatti consentirà presto di installare qualsiasi pagina web come applicazione sul desktop. Una soluzione che chi usa Safari su macOS Sonoma dovrebbe già conoscere.

La nuova feature non è stata annunciata dal colosso di Mountain View ma è stata scoperta e condivisa su X dall’utente Leopev64 nell’ultima build di Chrome Canary. Questa include una nuova opzione chiamata “Install page as app“, più precisamente nella sezione “Save and Share “. Anche i siti web come YouTube e Reddit che dispongono già delle proprio web app verranno visualizzati automaticamente come installazioni opzionali in questo menu.

Cliccando sull’opzione sopracitata viene richiamato il messaggio “Install app” con i due pulsanti per confermare l’operazione o annullarla. Le web app vengono salvate automaticamente in una sottocartella chiamata Chrome Canary Apps e da qui, volendo, possono essere poi trascinate sul Dock di macOS.

Da questi primi screen sembra che l’implementazione delle web app di Chrome sia più sofisticata di quella di Safari. La feature offre non solo una barra degli strumenti semplificata con i pulsanti di navigazione, ma anche un menu di impostazioni ridotto con opzioni come Copia URL, Apri in Chrome, Disinstalla, Stampa, Trova e Modifica.

Alla base di questa funzionalità c’è il supporto di Google Chrome per le Progressive Web Apps (PWA), adottata originariamente da Big G in sostituzione delle app Chrome sul Play Store.

Come provare subito la nuova funzione di Google Chrome

Per tutti gli utenti che vogliono provare fin da subito questa novità, c’è un modo semplice per farlo. Basta scaricare l’ultimo aggiornamento di Google Chrome Canary, la versione 124, e abilitare i due nuovi flag indicati di seguito:

chrome://flags/#web-app-universal-install

chrome://flags/#shortcuts-not-apps

A titolo informativo, nel giro di pochi giorni il colosso tech dovrebbe rilasciare la build stabile di Chrome 123, e questa non includerà la funzionalità sopradescritta.