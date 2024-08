Google Chrome per Android, ora si passa rapidamente alla modalità in incognito

Le grandi novità che riguardano Google in generale sono sempre dietro l’angolo, anche perché arrivano spesso delle indiscrezioni che le preannunciano. Il colosso americano è sempre al centro delle discussioni in quanto è uno di quelli che più ama innovare intorno a sé. Le sue applicazioni e le sue piattaforme sono sempre sotto i riflettori, esattamente come il browser per eccellenza Google Chrome.

Uno degli aspetti più amati dagli utenti per quanto concerne Chrome è sicuramente il suo altissimo livello di privacy. L’apice si tocca chiaramente usando la navigazione in incognito, il modo perfetto per non essere tracciati in alcun modo. Ci sono un paio di modi per passare dalla navigazione normale alla modalità di navigazione in incognito in Chrome per Android. Questi metodi esistenti sono già abbastanza rapidi e semplici da usare, ma a quanto pare c’è ancora spazio per miglioramenti. Google infatti starebbe lavorando ad un nuovo modo per rendere il passaggio dalla navigazione normale a quella in incognito e viceversa ancora più rapida.

Google Chrome: passare dalla navigazione normale a quella in incognito diventa ancora di più un gioco da ragazzi

Secondo quanto riportato durante le ultime ore sul web, Chrome Canary per Android sarebbe in procinto di offrire un modo per passare rapidamente tra le schede normali a quelle in incognito già aperte. Premendo a lungo sul menu contestuale che serve per selezionare le schede, comparirà una nuova opzione chiamata “Passa a incognito“. Al contrario, se gli utenti dovessero trovarsi in modalità di navigazione in incognito, questa opzione cambierà dicitura, mostrando la voce “Esci da incognito“.

Ciò rende lo switch tra le due modalità un po’ più efficiente rispetto al solito. Non è esattamente una funzionalità che cambia la vita agli utenti Android, ma riesce a ridurre sicuramente il numero di passaggi necessari.

Per sfruttare questa funzionalità, almeno per il momento serve utilizzare Chrome Canary e attivarla con un flag.