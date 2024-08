Google Chrome potrebbe permettere di lasciare la "mancia" ai siti Web

Google sta lavorando su una nuova funzione di Chrome per mettere in contatto diretto gli utenti e i propri siti Web preferiti, sostenendo quest’ultimi attraverso una mancia.

Il colosso di Mountain View sta infatti collaborando con il Web Platform Incubator Community Group per integrare una tecnologia nota come Web Monetization al suo browser. L’obiettivo di Google è quello di offrire un nuovo canale di entrate per i siti, permettendo anche a quelli con meno visite di sostenere comunque le spese di mantenimento.

I progetti che sostengono questa iniziativa possono aggiungere un codice apposito, che mostra come il sito supporti questa forma di monetizzazione. Gli utenti possono dare la mancia attraverso diverse opzioni di pagamento, al momento non ancora specificate dalla compagnia.

Chrome e la mancia ai siti Web: ecco come Google intende implementare questa funzione

Google, nella sua comunicazione ufficiale, ha sottolineato come i contributi volontari degli utenti siano un premio diretto ai creator, stimolando gli stessi a offrire valore e dunque a rendere Internet un luogo migliore.

Secondo quanto emerso, Web Monetization è un sistema semplice da utilizzare per l’utente. Bastano pochi clic (o tocchi sul display da mobile) per scegliere l’entità della mancia. Al fine di poter effettuare la transazione l’utente deve abbinare un canale di pagamento al servizio.

Un aspetto per i webmaster è costituito anche dal debutto di un nuovo elemento HTML introdotto con questa nuova filosofia di Chrome, ovvero il rel=”monetization”. Stando a quanto fatto trapelare da Google, il lavoro per creare il sistema di transazioni è ancora lungo e potrebbe essere necessario attendere parecchio tempo prima della sua effettiva implementazione.

Nel frattempo gli sviluppatori stanno lavorando anche su altri aspetti di Chrome. Per esempio, negli ultimi giorni si è parlato di nuove funzioni IA per rendere più piacevole la navigazione.