Google Chrome: 3 nuove funzioni IA per migliorare la navigazione

La versione desktop del noto browser Google Chrome sta per ricevere diverse nuove funzionalità basate sull’Intelligenza Artificiale che dovrebbero potenziare non poco le sue capacità.

Nello specifico parliamo di tre distinte funzioni, la prima delle quali è costituita da un aggiornamento di Google Lens. A livello pratico, l’utilizzo dello strumento si avvicinerà a Cerchia e cerca di Pixel 8. Da quanto risulta, premendo l’icona dello strumento nell’URL del browser è possibile selezionare un oggetto sul display.

Selezionando qualcosa, lo si evidenzia e le corrispondenze visive appariranno in un pannello laterale come risultato di una ricerca su Google. Per perfezionare l’analisi, l’utente può poi utilizzare la ricerca multipla in base a un singolo dettaglio (un colore, un logo o quant’altro), sfruttando anche Gemini con domande di approfondimento.

Questa particolare funzione sembra essere apparsa solo per un breve lasso di tempo nell’ultima versione beta del browser. Ciò potrebbe significare che Google la ritiene pronta all’integrazione ufficiale su Chrome.

Da Google Lens alla comparazione tra schede prodotto: Chrome è sempre più all’insegna dell’IA

Altra novità legata al browser è il Tab Compare. Si tratta di un sistema che permette di combinare tra loro più schede prodotti simili tra loro in un’unica finestra.

Attraverso il confronto è possibile ottenere una descrizione da parte dell’IA. La stessa, effettua un rapido confronto sui parametri dei prodotti presi in esame, fornendo all’utente dati preziosi per scegliere cosa acquistare. Google non ha rivelato il funzionamento di Tab Compare ma, a livello pratico, si tratta di uno strumento prezioso per chi ama fare acquisti online.

Infine, l’ultima novità per Chrome è una nuova modalità di ricerca delle pagine Web presenti nella cronologia. Grazie all’IA generativa sarà possibile porre domande per ottenere dati sullo storico dei siti visitati. Per esempio, potrebbe essere possibile chiedere all’IA quali siti siano stati visitati la settimana precedente riguardo un determinato tema.

Quest’ultima implementazione, così come Tab Compare, apparirà nei browser degli utenti statunitensi nelle prossime settimane, mentre non è dato sapere quando tali funzioni saranno accessibili nel resto del mondo.