Google Chrome, servono davvero le funzioni basate sull'intelligenza artificiale generativa?

L’attenzione di Google nel miglioramento delle sue principali creature è massima. Il 2024 è cominciato con programmi molto interessanti che non lasciano fuori il celebre browser Chrome.

Quest’ultimo, come anticipato, è in procinto di ottenere tre nuove funzionalità sperimentali che riguardano l’intelligenza artificiale generativa. Queste riguarderebbe coloro che usano la versione desktop. L’azienda ha annunciato all’interno di un post sul suo blog che le funzionalità saranno inizialmente destinate agli utenti Chrome negli Stati Uniti.

Google Chrome si migliora con l’IA generativa

Le suddette funzioni IA dovrebbero arrivare su Chrome per Mac e PC Windows nei prossimi giorni. La prima dovrebbe riguardare il nuovo Tab Organizer.

Sarà questo il modo ottimale per il browser di suggerire e creare in automatico gruppi di schede in base a quelle già aperte, senza costringere l’utente a farlo manualmente. Per usare queste nuova feature, basterò fare clic con il tasto destro del mouse su una scheda aperta e selezionare la voce “Organizza schede simili“. In alternativa si potrà fare clic sulla freccia del menu a discesa alla sinistra delle schede. Sarà cura di Chrome suggerire anche nomi ed emoji per questi nuovi gruppi di schede così che gli utenti possano evitare di faticare ad identificarli.

Gli utenti inoltre potranno anche creare i propri temi con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. La funzione si articola sulla falsariga vista con Google’s Generative Wallpapers presente sui dispositivi Pixel 8. Gli utenti possono generare dei temi personalizzati in base a soggetto, umore, stile visivo e colore, il tutto con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Per usare la feature basta scegliere la voce “Personalizza Chrome”, fare clic su “Cambia tema” e selezionare infine “Crea con AI”.

L’altra funzione riguardante l’intelligenza artificiale, consentirà di scrivere in maniera più efficiente sul web. Il nuovo strumento “Aiutami a scrivere”, sarà attivabile cliccando con il tasto destro in una casella riservata alla scrittura.

Le nuove funzioni potrebbero avvicinare gli utenti al mondo IA del futuro

Probabilmente almeno durante i primi tempi gli utenti non le utilizzeranno o ignoreranno totalmente la loro esistenza. Col passare del tempo però potrebbe risultare davvero utile avere a disposizione una piattaforma molto più avanzata sotto tale aspetto. Secondo quanto dichiarato da alcuni utenti che hanno avuto modo di discutere il nuovo aggiornamento basato sull’IA, le novità potrebbero aiutare non poco poco soprattutto dal punto di vista ricreativo.

Sembra infatti inutile ribadire che ormai l’intelligenza artificiale fa parte della vita di tutti coloro che si rapportano ai dispositivi elettronici. A tal punto l’utilità di queste funzioni può certamente consistere in un modo per avvicinarsi al futuro che verrà.