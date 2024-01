Google Chrome per Android, sarà più semplice aprire i PDF

Gli utenti che optano per un dispositivo Android, sanno benissimo quali capacità stanno andando a sposare. In genere i prodotti con a bordo il sistema operativo di Google sono versatili e riescono pertanto a gestire più tipi di file ed estensioni.

Il tutto avviene principalmente servendosi delle tante applicazioni che il Play Store, noto market pieno di contenuti, mette a disposizione. Quelli che risultano tra i formati di file più diffusi in assoluto sono certamente i PDF, indipendenti dalla piattaforma e che non richiedono software specializzati per l’accesso. Non è di certo una novità che Google Chrome, il browser web di riferimento di Android e anche il più popolare al mondo, sia in grado di accedere e aprire file PDF su desktop e mobile senza problemi. Durante le ultime ore però ci sarebbe una grande novità che starebbe circolando in rete.

Google Chrome Canary anticipa l’arrivo dei PDF che si apriranno in automatico

Stando a quanto trapelato sul web mediante la versione Canary di Google Chrome, aprire i file PDF sarà molto più semplice. Grazie ad un nuovo flag presente proprio nella versione per sviluppatori Android, si capisce che a breve Chrome potrà aprire automaticamente i PDF una volta completato il download.

Gli utenti sanno benissimo che Google Chrome può aprire i PDF automaticamente sul desktop mediate il plug-in dedicato, con la posizione del file visualizzata nella barra degli indirizzi. Tuttavia, la versione mobile del browser non ha il supporto per i plug-in e dunque non consente questa operazione. In alternativa, gli utenti Android possono installare l’app Google PDF Viewer per aprire quel formato di file.

Ora, la presenza di un nuovo flag da attivare in Chrome Canary, consentirà a coloro che dispongono di una buona connessione ad Internet di aprire in maniera diretta il file PDF. Basterà solo toccare il collegamento del download appena effettuato, senza dover scegliere client esterni e quant’altro.