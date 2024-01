Il Play Store di Google risponderà alle domande con delle FAQ generate dall'IA

Google non vuole fermarsi proprio ora. L’ultimo anno è stato fantastico dal punto di vista delle novità ed è per tale motivo che non accenna a decelerare la sua avanzata. Ovviamente l’azienda non ha intenzione di rallentare neanche l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei suoi prodotti. La prossima novità che Google potrebbe ben presto integrare, potrebbe riguardare il suo Play Store: si tratta di una sezione FAQ generata dall’intelligenza artificiale.

Stando a quanto riportato infatti, sembra che l’ultima versione del Google Play Store nasconda una sezione FAQ generata inedita, gestita interamente dall’intelligenza artificiale. Per poterla utilizzare, bisognerebbe abilitarla: una volta attivato l’interruttore, ecco che verrà fuori una scheda FAQ nella pagina di elenco delle app. Tutto sembra essere molto intuitivo.

Google: una sezione FAQ per il Play Store, gli utenti avranno le loro risposte dall’intelligenza artificiale

La scheda in questione dovrebbe essere intitolata “Domande frequenti sull’app” con una breve descrizione sotto e un pulsante a destra che mostra un’icona utile per le informazioni. C’è anche la scritta “Mostra”, sulla quale gli utenti potranno cliccare per far sì che la scheda si espanda mostrando tre domande che sono le seguenti:

Cosa piace di più alle persone di questa app?

Perché questa app è popolare?

Di cosa tratta questa app?

Indipendentemente dall’applicazione che verrà scelta nel Play Store di Google, saranno sempre queste le domande. Ciò che sarà invece differente, riguarderà le risposte generate dall’intelligenza artificiale, che possono essere visualizzate toccando la freccia del menu. Una volta terminata la lettura, basterà toccare il tasto “Nascondi” per riportare la scheda al suo stato originale.

Almeno per il momento non è noto quando Google potrebbe implementare questa sezione FAQ nel suo Play Store. Di certo quando l’aggiornamento sarà effettivo, gli utenti potranno avere a disposizione una nuova funzionalità utile per risparmiare del tempo. Seguiranno aggiornamenti durante le prossime settimane.