Google copia Samsung, su Android arriva il text call come Bixby

La grande versatilità dei dispositivi Android porta ad aggiornamenti molto più frequenti e a nuove aggiunte sensibilmente più interessanti. Lo dimostra Samsung che nel 2023 ha annunciato la famosa funzione Bixby Text Call. Questa funzionalità, arrivata dopo tante indiscrezioni, consente di digitare messaggi trasformandoli in un messaggio audio.

La funzione arrivò ovviamente prima in lingua inglese, per poi sbarcare anche in italiano proprio durante la scorsa estate. In questo modo dunque si può rispondere ad una chiamata non necessariamente parlando in maniera diretta, ma digitando dei messaggi che si trasformeranno in parole parlate.

Da quel momento la funzionalità è stata presa come modello anche da Apple con il suo nuovo sistema operativo iOS 17 ma non sarebbe finita qui. Google infatti avrebbe annunciato che la feature sarebbe pronta ad arrivare sul sistema operativo Android.

Google introdurrà una feature uguale a Bixby Text to call su Android

Le dichiarazioni da parte di Google non lasciano spazio a fraintendimenti: la funzionalità arriverà con il prossimo Android Feature Drop. L’azienda americana ha infatti dichiarato che ben presto gli utenti avranno la possibilità di rispondere durante le telefonate semplicemente inviando dei messaggi di risposta che si tramuteranno in parole. Si potrà pertanto rispondere ad ogni chiamata senza il bisogno di ascoltarla o di rispondere con la propria voce.

Tutto questo è stato dichiarato all’interno di un post sul blog ufficiale di Google, senza ulteriori dettagli aggiunti. Almeno per il momento non si sa se la funzionalità sarà limitata solo ad alcune regioni, siccome il colosso non ha trasferito parola in merito alle lingue supportate.

Quello che è chiaro è che tale possibilità non spetterà solo ai dispositivi Pixel, siccome è stata annunciata come una feature per Android. Tutti gli utenti ovviamente si augurano che l’aggiornamento sarà disponibile per ogni dispositivo in varie parti del mondo. Si potrebbe trattare di uno degli update più utili degli ultimi anni.