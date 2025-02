Google Docs: con aggiornamento versione Android più vicina a quella Web

Google Docs è uno strumento straordinario di lavoro che, con il tempo, ha visto la versione Android rimanere indietro rispetto a quella browser Web.

Utilizzare questo servizio su smartphone, di fatto, è un’esperienza molto meno appagante rispetto a ciò che la suite offre su un qualunque PC desktop o Chromebook. Nonostante ciò, Google sta lavorando per avvicinare le due versioni.

Grazie a un APK teardown degli esperti di Android Authority è stato possibile comprendere come Google Docs per mobile presto integrerà segnalibri, schede de documenti e strumenti AI di vario tipo. Le probabili implementazioni sono state individuate nella versione 1.25.062.00.90 dell’app, e dovrebbero rendere la piattaforma molto più fruibile anche da Android.

Google Docs su Android si prepara a un deciso salto di qualità

La funzione dei segnalibri esiste da tempo su Google Docs per browser Web e consente di creare un punto di interesse specifico su un documenti. Curiosamente, i segnalibri sono già disponibili per la versione iOS dell’app ma, fino a questo momento, gli utenti Android non potevano accedervi accesso.

Allo stesso modo Google sta pianificando di introdurre in modo più concreto Gemini su questa versione dell’app. Di fatto, si parla di funzionalità AI simili a quelle già proposte con Gmail.

A livello pratico, la versione Android di Google Docs dovrebbe vedere l’apparizione di un’icona relativa a Gemini nella barra degli strumenti. Selezionando la stessa, sarà possibile chiedere all’AI di svolgere diversi compiti come riassunti del documento, presentazione dei punti principali dello stesso e altre soluzioni simili.

Google non ha annunciato in via ufficiale nessuna di queste nuove funzionalità. Ciò significa che non vi è alcun tipo di garanzia che queste novità verranno effettivamente implementate. Nonostante ciò, quanto scoperto nell’app, sembra evidenziare una chiara direzione che Google intende intraprendere con questo straordinario strumento.