Google Gemini 2.0 è ufficialmente disponibile per tutti

Poche ore fa è arrivato finalmente l’annuncio ufficiale: Google ha reso disponibile per tutti il suo nuovo chatbot, ovvero Gemini 2.0.

La stessa azienda di Mountain View non ha nascosto il suo entusiasmo, definendo Gemini 2.0 come il miglior modello che finora ha lanciato per prestazioni di codifica e prompt complessi. Il lancio del modello AI comporta diverse novità, in base al tipo di sottoscrizione dell’utente.

Per chi ha un abbonamento Gemini 2.0 Pro, per esempio, sarà possibile percepire i miglioramenti con strumenti come Google AI Studio, Vertex AI e nell’app Gemini. Novità concrete sono evidenti con Gemini 2.0 Flash-Lite, che mira a contrastare efficacemente l’emergente DeepSeek. Anche questa soluzione è disponibile con Google AI Studio e Vertex AI per gli sviluppatori.

Google Gemini 2.0 è una risposta diretta al lancio (e al relativo successo) di DeepSeek

Altra novità è Google Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental, disponibile per tutti gli utenti dell’app Gemini.

Questa particolare versione di Gemini 2.0 Flash è unica nel suo genere, grazie alla sua capacità di suddividere le richieste degli utenti in una serie di singoli passaggi. Ciò dovrebbe permettere di fornire risposte migliori anche ai prompt più complessi. Non solo: questa soluzione consente agli utenti di interagire con Google Maps e YouTube.

In un contesto di grande fermento, con le AI cinesi che cominciano a ritagliarsi un ruolo di rilievo nel settore, il lancio di Gemini 2.0 può rappresentare un rilancio importante per il colosso di Mountain View.

Di fatto, il lancio del nuovo modello, sembra essere una risposta diretta al già citato DeepSeek, proponendo una soluzione efficace ma che allo stesso tempo è in grado di ottimizzare le risorse. In modo simile, anche OpenAI ha risposto ai modelli AI dell’estremo oriente proponendo l’ottimo o3-mini.