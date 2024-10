Google e IA: arriva il nuovo corso per scrivere prompt migliori

L’Intelligenza Artificiale, come abbiamo ampiamente notato negli ultimi mesi, ha delle potenzialità pressoché infinite. L’unico vero limite di questa tecnologia è le eventuali difficoltà che gli utenti hanno nell’interagire con la stessa.

Quando si ha a che fare con i chatbot, di fatto, saper digitare prompt adatti può fare una grande differenza. Allo stato attuale, ancora pochi sanno interagire in modo corretto con questi strumenti e ciò limita in modo considerevole l’effettiva utilità dell’IA.

Per avvicinare ulteriormente gli utenti a questi strumenti rivoluzionari, nella giornata di ieri Google ha lanciato il progetto Prompting Essentials. Stiamo parlando di un corso realizzato con il fine di insegnare agli utenti tecniche e strategie per interagire meglio con l’IA.

L’azienda di Mountain View ha fatto sapere come il programma si basi su un precedente corso, ovvero AI Essentials, già lanciato lo scorso aprile sul sito Coursera.

Prompting Essentials dura 10 ore e ti permetterà di ottimizzare i prompt per i chatbot

A quanto pare Prompting Essentials non richiede alcun tipo di esperienza pregressa nel contesto dell’IA e ha una durata di 10 ore. Il corso è suddiviso in cinque fasi, utili per apprendere gradualmente le basi per realizzare prompt efficaci fino alla realizzazione di interazioni più complesse. A rendere Prompting Essentials, oltre al certificato ufficiale emesso da Google, è anche il suo costo a dir poco contenuto: si parla di appena 49 dollari.

Per chi non è sicuro dell’acquisto, va comunque detto come esistono anche risorse simili gratuite online. A tal proposito basti pensare alle librerie gratuite proposte da Anthropic o a quanto offerto, sempre a costo zero, dal blog di Google.

Tenendo conto dell’importanza delle interazioni con i chatbot attuale e in previsione futura, saper interagire con l’IA è ormai pressoché d’obbligo per chiunque.