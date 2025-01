Google e Linux Foundation insieme per lo sviluppo open source di Chromium

Google e la Linux Foundation hanno stretto una partnership per sviluppare l’ecosistema open source Chromium.

L’iniziativa dovrebbe coinvolgere anche altri colossi tecnologici, con Meta, Microsoft e Opera pronti ad aderire all’iniziativa.

L’annuncio della sinergia è apparso qualche ora fa su Chromium Blog, per voce della stessa della suddetta fondazione. Secondo la dichiarazione, il programma prevede di fornire un punto d’incontro per sviluppatori, accademici e aziende tech per sviluppare Chromium, rendendo questo progetto vantaggioso per tutti.

Ma perché colossi come Google e Microsoft sono così interessati a questo progetto? Chromium, di fatto, è il “motore” che permette di funzionare alla maggior parte di browser in circolazione. Nato come base per Google Chrome, la piattaforma è di vitale importanza per il funzionamento di Microsoft Edge, Opera, Brave, Vivaldi e tanti altri browser.

Chromium: l’impegno di Google è solo altruismo?

Allo stato attuale Google rappresenta il 94% dei contributi rivolti per lo sviluppo di Chromium. Il progetto, nato nel 2008, ha accompagnato Chrome rendendolo quello che è oggi: il re indiscusso dei browser.

La collaborazione della compagnia di Mountain View con Linux Foundation potrebbe non essere dettata solo dall’altruismo, ma anche da una disputa che l’azienda ha attualmente con il governo americano. Lo stesso sta infatti spingendo per smantellare Google, a partire dalla separazione di Chrome dalla compagnia facendo leva sulle norme antitrust. Chrome detiene quasi il 90% del settore e Google ha recentemente perso la sua causa antitrust in tribunale, con una situazione che appare sempre più delicata.

Nonostante ciò, l’azienda ha sempre dimostrato di credere fortemente a Chromium, con investimenti costanti nel tempo. A detta di Google, vengono spesi centinaia di milioni all’anno per mantenere attiva l’infrastruttura che rappresenta le fondamenta di questo progetto. Molti browser e progetti annessi esistono e vengono costantemente sviluppati proprio grazie a questo sforzo, permettendo di navigare online a milioni e milioni di utenti ogni giorno.