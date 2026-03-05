Google ed Epic Games: siglato accordo che cambia l'ecosistema Android

Il recente accordo tra Google ed Epic Games segna un punto di svolta per l’ecosistema Android, promettendo un ambiente più aperto e competitivo per sviluppatori e utenti.

Dopo cinque anni di serrato confronto legale, il 4 marzo 2026 si è giunti a una soluzione che ridefinisce le regole di distribuzione e monetizzazione delle applicazioni su mobile. Stiamo parlando dell’introduzione di sistemi di pagamento alternativi, il varo del programma Registered App Store dedicato agli store esterni certificati e una riformulazione strutturale delle commissioni che abbassa sensibilmente i costi per gli sviluppatori su scala globale.

Il nuovo assetto del mercato delle app, concepito per garantire maggiore flessibilità, permette ai developer di adottare soluzioni di pagamenti alternative, mantenendo però la possibilità di utilizzare anche il sistema Google Play Billing, che sarà offerto a tariffe ridotte e differenziate a seconda dell’area geografica. In particolare, nei mercati chiave come Stati Uniti, Regno Unito e Spazio economico europeo, la quota richiesta per l’utilizzo del sistema di pagamento scenderà fino al 5%. Le service fee, invece, si attesteranno su un range compreso tra il 10% per gli abbonamenti ricorrenti e il 20% per le nuove installazioni, mentre saranno previste ulteriori agevolazioni per chi aderisce ai programmi Apps Experience Program e Google Play Games Level Up.

L’accordo tra Google ed Epic Games avrà un effetto prorompente sul mercato delle app

Il lancio del Registered App Store si inserisce nella strategia di Google di promuovere un equilibrio tra apertura del mercato e tutela degli utenti.

Gli store esterni che dimostreranno di rispettare rigorosi standard di qualità e sicurezza potranno beneficiare di procedure di installazione semplificate. L’implementazione avverrà in modo graduale a livello internazionale, con una successiva estensione agli Stati Uniti subordinata all’approvazione delle autorità giudiziarie. Gli osservatori sottolineano tuttavia che il vero successo dell’iniziativa dipenderà dalla trasparenza dei criteri di certificazione e dalla severità dei controlli, elementi considerati cruciali per mantenere la fiducia degli utenti e garantire un reale incremento della concorrenza.

Il calendario di attuazione prevede una distribuzione a tappe: Spazio economico europeo, Regno Unito e Stati Uniti saranno coinvolti entro giugno 2026, seguiti da Australia a settembre 2026, Corea e Giappone entro dicembre 2026, e infine il resto del mondo entro settembre 2027. Un segnale di grande rilevanza è arrivato da Tim Sweeney, CEO di Epic Games, che ha definito l’accordo una vittoria strategica per il settore. In quest’ottica, è stato annunciato il ritorno globale di Fortnite su Google Play e sono stati preannunciati nuovi investimenti per lo sviluppo dello store Android di Epic.

La comunità degli sviluppatori indipendenti accoglie con cauto ottimismo queste nuove opportunità di margine e riduzione dei costi, pur evidenziando alcuni interrogativi ancora aperti: dall’integrazione tecnica dei sistemi di pagamento alternativi, agli obblighi fiscali internazionali, fino alla continuità del supporto offerto dalle piattaforme. Nel frattempo, le autorità antitrust di tutto il mondo osservano con attenzione l’evolversi della situazione, riconoscendo in questo accordo un potenziale precedente destinato a influenzare futuri contenziosi e a ridefinire la governance dei marketplace digitali.