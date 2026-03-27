Google espande Search Live: ricerca vocale e visiva in tutto il mondo

Oltrepassare i confini geografici e linguistici è oggi più semplice grazie a una nuova evoluzione tecnologica che sta rivoluzionando il modo in cui accediamo alle informazioni.

In un mondo sempre più interconnesso, la possibilità di ottenere risposte rapide, accurate e personalizzate rappresenta un vantaggio competitivo e uno strumento essenziale nella vita quotidiana e professionale. In questo scenario si inserisce Search Live, la funzione conversazionale di Google che ridefinisce l’esperienza di ricerca attraverso l’integrazione del modello Gemini, portando la ricerca vocale e visiva a livelli di naturalezza e immediatezza senza precedenti.

La portata di questa innovazione è notevole: oltre 200 paesi coinvolti, 98 lingue supportate e una capacità di rispondere in tempo reale tramite fotocamera e voce. Dopo il lancio iniziale negli Stati Uniti, Search Live è ora disponibile globalmente sia su dispositivi Android che iOS, accessibile tramite l’app di Google, attraverso Google Lens e anche dall’app Gemini.

L’interfaccia utente è stata progettata per essere estremamente intuitiva: basta inquadrare un oggetto con la fotocamera, porre una domanda ad alta voce e ricevere una risposta sia audio che testuale, con la possibilità di proseguire la conversazione senza dover ripetere ogni volta il contesto.

Search Live per tutti: come cambiano le ricerche online?

Questa estensione della ricerca rappresenta un tassello strategico fondamentale nell’evoluzione dell’Intelligenza Artificiale applicata ai servizi di informazione. Nel corso del 2025, Google ha investito in modo massiccio nel rafforzamento delle sue funzionalità di ricerca: le AI Overviews, ovvero sintesi generate automaticamente da sistemi AI, sono già utilizzate da oltre un miliardo di utenti mensili in più di 100 paesi. In questo ecosistema, Search Live si configura come la soluzione ideale per chi cerca un’interazione più sofisticata e personalizzata, capace di rispondere a esigenze sempre più specifiche.

I benefici per l’utente sono immediati e tangibili. Professionisti che operano sul campo possono identificare prodotti e dettagli visivi senza la necessità di digitare manualmente le richieste, velocizzando così le operazioni quotidiane. Il sistema si distingue per la sua efficacia nel riconoscere modelli particolari e nel fornire informazioni dettagliate, contribuendo a ridurre drasticamente i tempi tipici delle ricerche tradizionali.

Nonostante i progressi, permangono alcune criticità evidenziate da analisi tecniche indipendenti. Quando si ha a che fare con oggetti modificati, accessori aftermarket o componenti poco documentati, la precisione di Gemini tende a diminuire sensibilmente. Ad esempio, una bicicletta con parti non originali o uno smartphone protetto da una custodia di un brand emergente potrebbero risultare difficili da identificare con precisione. Questo limite deriva dalla dipendenza del modello dai dati disponibili online: la mancanza di fonti aggiornate e affidabili si traduce in una riduzione della qualità delle risposte fornite.

Questa vulnerabilità solleva interrogativi di portata più ampia. Le regioni meno digitalizzate rischiano di ricevere risultati meno affidabili rispetto ai mercati ricchi di contenuti web, amplificando il divario informativo e riflettendo le disuguaglianze già esistenti nel cosiddetto digital divide. Una sfida che interessa profondamente tutti i sistemi AI che si basano su conoscenze pubbliche e aggiornate.

Questione privacy

Non meno importanti sono le questioni legate alla privacy e alla gestione dei dati personali. Il funzionamento di Search Live si basa su un ascolto continuo per catturare domande di follow-up, sollevando dubbi sulla gestione degli stream audio e delle immagini, sui tempi di conservazione dei dati e sulle garanzie offerte agli utenti.

Pur avendo dichiarato di adottare misure di protezione, Google si trova ora a dover rispondere alle richieste di maggiore trasparenza avanzate da esperti e autorità di regolamentazione, soprattutto nei paesi con normative particolarmente severe in materia di privacy.