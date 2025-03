Google Foto aggiorna la versione web: ora c'è anche il tema scuro per tutti

Dopo Google Drive e Google Calendar, anche Google Foto su desktop riceve il tanto atteso tema scuro. La novità era già stata anticipata da alcuni test lo scorso gennaio e ora è in fase di distribuzione globale, come confermato da Google stessa.

Una modalità sempre più richiesta

Negli ultimi anni la dark mode è passata da semplice optional a funzione centrale nell’esperienza utente, soprattutto con la diffusione degli schermi OLED, che beneficiano in termini di risparmio energetico e comfort visivo. Anche se la versione web di Google Foto non influisce sulla batteria, la modalità scura è comunque più riposante per gli occhi, in particolare durante l’uso serale.

Ora chi accede a Google Foto da browser può scegliere tra tre opzioni di visualizzazione:

Chiaro ;

Scuro ;

Adatta al sistema (cioè coerente con il tema del proprio sistema operativo).

Per attivare il tema basta cliccare sull’icona dell’ingranaggio in alto a destra, poi entrare nel menu “Aspetto” e selezionare la modalità preferita.

Un’interfaccia più elegante e coerente

Sulla linea di quanto fatto ultimamente da Google, anche l’aspetto di Foto si mostra con tonalità più profonde e distinguibili, senza cadere nel grigiore del passato. Danno un’occhiata allo sfondo retrostante, si può vedere già che è più scuro a confronto con gli altri elementi che vanno a comporre l’interfaccia. In quel caso il tono resta più chiaro in modo da garantire agli utenti un’ottima leggibilità.

Il colore blu utilizzato come accento visivo aiuta a distinguere le sezioni e a mantenere un buon equilibrio tra contrasto e chiarezza. Anche la modalità di visualizzazione delle immagini è stata ottimizzata, con uno sfondo nero puro che valorizza ancora di più le foto caricate.

Google continua così ad ampliare la presenza del tema scuro su tutti i suoi servizi web. Google Documenti rimane tra i pochi ancora in attesa dell’aggiornamento, ma a questo punto sembra solo questione di tempo.