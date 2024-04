Google Foto, aggiornamento: ecco un tool per liberare spazio in memoria

L’app Google Foto dedicata agli utenti Android è in procinto di ottenere un nuovo aggiornamento molto importante. Secondo quanto rivelato dagli sviluppatori che hanno avuto accesso alla versione beta, l’app sta per introdurre una nuova opzione.

Questa aiuterà gli utenti a risparmiare spazio di archiviazione. Come riportato da più fonti durante le ultime ore, gli utenti che usano Google Foto su smartphone e tablet avranno ben presto la possibilità di ridurre in contemporanea sia le dimensioni che la qualità dei contenuti multimediali di cui è stato eseguito il backup.

Questo andrebbe a ridurre in maniera notevole lo spazio di archiviazione occupato all’interno dell’account Google, che ormai sappiamo intento ad ospitare anche il backup WhatsApp.

Google Foto si aggiorna: pronta la possibilità di liberare spazio

Analizzando l’APK di Google Foto, è venuta fuori questa novità: l’app Android del celebre servizio introdurrà a breve una nuova funzionalità per il risparmio dello spazio di archiviazione. Attualmente tale possibilità è disponibile solo sull’interfaccia desktop.

Sembra che questa soluzione però a breve funzionerà anche sui dispositivi mobili, esattamente come avviene su PC. Una volta effettuato l’aggiornamento, ormai prossimo all’arrivo, comparirà una nuova opzione nelle impostazioni “Gestisci spazio di archiviazione“: questa sarà denominata “Converti foto“.

Convertendo i file presenti all’interno dell’archiviazione di Google Foto, si potrà avere un netto risparmio in termini di memoria. Secondo quanto riportato da chi ha già usato la funzione, tutte le foto verranno ridotte a 16 MP e i video a 1080p. Chiaramente bisogna fare attenzione: Foto fa sapere che un qualsiasi file multimediale, una volta convertito, non può più tornare allo stato originale.

Purtroppo per chi ama selezionare singolarmente un contenuto da ridurre di qualità, questa funzione non lo permetterà. Ogni file presente nella memoria di Google Foto verrà ridotto inesorabilmente, per cui bisogna fare molta attenzione. Al momento non ci sono evidenze sulla data di lancio ufficiale dell’aggiornamento, ma manca veramente poco.