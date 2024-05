Google Foto, arrivano nuovi effetti cinematografici a migliorare i video

Google Foto è sicuramente una delle migliori app per gestire file multimediali su Android, e questo prescinde dal fatto che sia installata su tutti i dispositivi. L’app rende infatti piacevole rivivere tutti i ricordi più cari con strumenti ed opzioni molto pratiche, come ad esempio un archivio e un cestino al suo interno.

L’app dispone anche di potenti funzionalità di modifica come Sfocatura ritratto, Unblur e Gomma magica, che aiutano a rendere migliori anche gli scatti più approssimativi e imprecisi di un evento memorabile. Nonostante la piattaforma sia già molto performante, sembra che Google stia sviluppando un altro strumento di editing video chiamato Cinematic Moment.

In realtà un’opzione simile è già disponibile all’interno di Google Foto ma nella sezione Utilità dell’applicazione e per le immagini. Quando si converte un’immagine semplice in una foto cinematografica, il servizio utilizza i dati di profondità così da creare una breve clip che mostra il soggetto in primo piano che si muove lentamente sullo sfondo, creando quindi un vero e proprio effetto di parallasse.

Google Foto prepara una nuova funzionalità Cinematografica

Google potrebbe chiamare la nuova funzionalità in arrivo Cinematic Moment. Secondo quanto svelato dalla fonte che ha scovato questa nuova aggiunta, pare che Google abbia intenzione di aggiungere una nuova possibilità. Gli utenti potranno infatti applicare un effetto rallentatore ad uno specifico segmento del video.

Al momento non si può effettuare l’aggiornamento in maniera manuale e allo stesso tempo non si sa neanche quando Google lo offrirà per tutti. In ogni caso, questa funzionalità sarà molto utile: gli utenti infatti potranno evitare di sforzarsi a registrare video al rallentatore di grandi dimensioni siccome potranno modificarli perfettamente dopo averli girati normalmente.