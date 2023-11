Google Foto suggerirà i promemoria da aggiungere al calendario

Sono tante le novità che Google ha introdotto ultimamente, soprattutto in merito alle sue piattaforme. Una di queste è ovviamente Google Foto che già di per sé poteva fare moltissime cose, offrendo più possibilità al pubblico. Eseguire il backup delle proprie foto online o magari usare funzionalità esclusive tra cui anche quelle legate all’intelligenza artificiale rappresentavano e rappresentano tuttora dei veri e propri plus della piattaforma.

Sembra però che l’applicazione dedicata alla gestione delle foto del colosso di Mountain View sia pronta a ricevere un nuovo aggiornamento. Direttamente dall’app sarà possibile impostare un promemoria. Alcune stringhe di codice relative a questa funzionalità erano state già individuate all’interno delle beta di Google Foto. Ora la funzione è stata ufficialmente attivata.

Google Foto consentirà di impostare dei promemoria direttamente dalla galleria

Ben presto gli utenti potranno impostare dei promemoria sfruttando direttamente l’applicazione Google Foto. Le immagini infatti mostreranno un collegamento specifico, che potrà essere toccato appositamente per impostare un promemoria rapido.

Una volta fatto ciò, il tutto verrà trasportato all’interno di Google Calendar, integrando alla grande le due piattaforme. Stando a quanto riportato però la nuova funzionalità non riguarderà ogni scatto, ma solo determinate istantanee.

Saranno infatti equipaggiati con il nuovo tasto utile per impostare un promemoria solo le foto di ricevute, documenti o altre informazioni. Nel caso in cui doveste scattare una foto ad una carta d’identità o ad una data, comparirà automaticamente il tasto utile per impostare il promemoria. Chiaramente l’intelligenza artificiale avrà un ruolo fondamentale in tutto questo.

La feature in arrivo per tutti risulterà particolarmente utile per evitare di mancare una scadenza o un appuntamento. Tutte le persone smemorate quindi avranno un nuovo modo per evitare di dimenticare le situazioni importanti, ma bisognerà attendere. Al momento la funzionalità è disponibile solo in alcune versioni beta ma si saprà qualcosa in più molto presto.