Google Foto organizza adesivi personalizzati in una raccolta dedicata

Google Foto aggiunge una novità concreta per chi usa regolarmente la funzione degli adesivi personalizzati: i ritagli generati dalle proprie fotografie trovano finalmente una posizione stabile all’interno dell’app.

Fino a oggi ogni nuovo utilizzo richiedeva di ripetere l’operazione di selezione e ritaglio dall’immagine originale. Con l’integrazione nelle Collezioni, gli adesivi creati vengono conservati e restano immediatamente disponibili per usi successivi. Una modifica che sembra marginale ma che cambia in modo sostanziale il flusso di lavoro quotidiano per oltre un miliardo di utenti che utilizzano il servizio.

Come si creano gli adesivi in Google Foto

La funzione si basa su algoritmi di segmentazione delle immagini che operano direttamente sul dispositivo. Tenendo premuto su una persona, un animale o un oggetto in una foto, l’app identifica il contorno del soggetto e rimuove lo sfondo automaticamente. Il risultato è un’immagine con sfondo trasparente, pronta per essere usata nelle app di messaggistica, sui social o nelle tastiere compatibili.

L’elaborazione avviene in locale, senza trasferire i dati ai server durante la generazione. Questo riduce i tempi di attesa e limita l’invio delle immagini. La qualità del ritaglio dipende molto dal contrasto tra soggetto e sfondo: foto con soggetti ben definiti producono risultati più precisi, mentre capelli, oggetti sovrapposti o sfondi complessi restano i casi più problematici. Gli strumenti di correzione manuale del ritaglio sono ancora limitati e non consentono interventi approfonditi quando l’algoritmo sbaglia.

Android e iOS: un percorso di allineamento ancora in corso

La distribuzione della funzione ha seguito strade diverse sulle due piattaforme. Su iPhone e iPad, Google aveva già introdotto da tempo sia la creazione degli adesivi sia la loro archiviazione automatica nelle Collezioni.

Gli utenti Android hanno dovuto aspettare più a lungo: la generazione degli sticker è arrivata con Google Foto versione 7.64, richiede almeno 4 GB di RAM e, in una prima fase, mancava ancora la possibilità di archiviare i contenuti in modo ordinato.

La nuova libreria dedicata colma questa lacuna e porta l’esperienza Android più vicina a quella già disponibile su iOS. Rimangono però alcune differenze operative tra le due piattaforme, e resta da vedere con quale velocità Google completerà l’allineamento completo.

Gli adesivi come parte stabile dell’ecosistema di Google Foto

L’introduzione di uno spazio permanente per gli adesivi segnala una scelta precisa da parte di Google: questi contenuti non sono più una funzione sperimentale ma una componente strutturale dell’app. Questa si sta trasformando da semplice archivio fotografico a piattaforma dove le immagini diventano materiale riutilizzabile, da condividere e reinterpretare in contesti diversi.

La direzione è coerente con gli altri aggiornamenti recenti, da Magic Eraser a Photo Unblur fino agli strumenti basati sull’intelligenza artificiale. Gli sticker personalizzati si inseriscono in questa evoluzione, aggiungendo una componente più vicina alle moderne app di messaggistica e personalizzazione grafica.