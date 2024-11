Google Foto rende più facile la condivisione dei Ricordi

Google Foto è un’app ormai fondamentale per molti utenti Android, fornendo una serie di funzioni che negli ultimi mesi sono state affinate con continui aggiornamenti.

L’unico aspetto che, sotto alcuni punti di vista, desta non pochi dubbi tra l’utenza è come viene trattata la funzione Ricordi. Questa permette agli utenti di rivivere foto e video del passato attraverso un formato che ricorda le storie di Instagram. Fino ad oggi, uno dei punti deboli dei Ricordi è stato la difficoltà nel condividere con amici e familiari questo tipo di contenuto.

Sebbene questa possibilità sia disponibile da un paio di anni, la condivisione è poco intuitiva, costituendo una vera e propria barriera per molti utenti che non hanno particolare dimestichezza con Google Foto. Con l’ultimo aggiornamento dell’app, Google sembra aver ascoltato il feedback degli utenti, facilitando tale operazione e aumentando la libertà d’azione in fase di interazione.

Condivisione dei Ricordi: è possibile personalizzare il contenuto prima dell’invio

Le modifiche a Google Foto che riguardano la nuova gestione dei Ricordi sono state individuate dal sito Smartdroid, esaminando la versione 7.7.0 della versione Android dell’app.

Oltre alla condivisione, l’utente può anche agire sul singolo contenuto prima di un inviale invio, rinominando lo stesso, disattivando il sottofondo musicale (che viene esportato con il Ricordo salvo intervento manuale) o deselezionando a mano foto specifiche da includere o escludere.

Per quanto concerne la condivisione, il processo è alquanto basilare: basta accedere a un Ricordo e selezionare il bottone per la condivisione. Così facendo, l’app agirà esportando il contenuto e fornendo il menu standard per scegliere attraverso quale canale diffondere le immagini.

Se questa implementazione migliora senza ombra di dubbio Google Foto, non si tratta certamente dell’unica novità recente legata a questa applicazione. Nel corso di questa estate, per esempio, è stato introdotto un nuovo filtro per individuare subito una foto desiderata.