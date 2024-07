Google Foto: si potranno escludere alcuni volti dalle foto nei ricordi

Google Foto è una delle applicazioni del colosso americano che riceve più accorgimenti durante l’anno. Con l’arrivo ormai imminente di Android 15 in versione stabile, sono molte le nuove aggiunte che hanno caratterizzato la piattaforma. Al momento inoltre Google Foto sta lavorando per gestire al meglio il controllo dei volti che gli utenti vogliono che compaiano nel feed Ricordi e nella libreria fotografica. Questa è certamente un’ottima notizia per chiunque abbia desiderato almeno una volta di poter nascondere determinate persone dai propri album fotografici digitali.

Attualmente, nascondere un volto in Google Foto richiede alcuni passaggi. Bisogna infatti aprire una foto, scorrere verso l’alto per vedere i dettagli, toccare un volto e passare in seguito a un menu diverso per nasconderlo. C’è anche un modo per farlo nelle impostazioni dell’app, ma è un po’ più complicato e di certo non è l’ideale per chi ama fare le cose in maniera rapida.

Google Foto consentirà di eliminare alcuni volti dalla sezione Ricordi in maniera più semplice

Secondo quanto notato dopo aver analizzato il codice dell’ultima versione dell’app Google Foto, il colosso di Mountain View ha pensato ad un modo più semplice per nascondere i volti. Ben presto infatti gli utenti potranno nascondere una persona direttamente dai dettagli della foto semplicemente toccando i tre puntini accanto al volto nella sezione “Persone” e scegliendo di nasconderlo. Si potrà decidere di vedere quella persona meno spesso nella sezione Ricordi o bloccarla completamente. Questo nuovo metodo è sicuramente molto più semplice e veloce rispetto a quelli descritti nel paragrafo precedente.

Questa è una buona notizia per chiunque desideri un maggiore controllo sulla propria esperienza all’interno di Google Foto. Chi infatti non ama vedere improvvisamente la foto di un suo ex all’interno di Ricordi, potrà evitare che accada in maniera molto più semplice ed intuitiva. Per l’aggiornamento in versione stabile seguiranno novità prossimamente.