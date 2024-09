Google Foto si trasforma in video editor: le novità

A partire dal 24 settembre 2024 è iniziata la distribuzione di una nuova versione dell’app Google Foto per i dispositivi Android e iOS. Storicamente galleria fotografica personale, con tante funzionalità integrate, Google Foto è cresciuta con il tempo integrando funzionalità sempre nuove ed evolute. È la stessa azienda di Mountain View ad annunciare l’introduzione di un video editor evoluto in Google Foto: vediamo tutte le novità introdotte.

Come accedere al nuovo video editor di Google Foto

In un altro articolo abbiamo visto come funziona Google Foto e com’è possibile utilizzare questa fortunata app non solo per il backup di foto e video ma anche per la ricerca di contenuti, oggetti e persone, per liberare spazio in locale, per condividere singole immagini e interi album, per applicare ottimizzazioni e produrre nuove creatività.

Dopo aver verificato la disponibilità di nuovi aggiornamenti di Google Foto dal Play Store, cercate un video nella vostra libreria personale. È possibile procedere in tal senso toccando l’icona Cerca in basso a destra quindi digitando Video nella casella di ricerca in alto.

Servendosi del pulsante centrale Modifica, adesso ci si troverà dinanzi a uno strumento di video editing che permette di tagliare i video con precisione certosina, grazie a controlli migliorati che consentono di selezionare esattamente la porzione desiderata.

Il nuovo pulsante di auto-miglioramento ottimizza i colori e stabilizza i video con un solo tocco. Sì, d’ora in avanti – su tutti gli smartphone – Google Foto diventa in grado di rimuovere quei fastidiosi tremolii dei video acquisiti con la fotocamera del dispositivo mobile, ad esempio mentre si cammina o con la mano poco ferma.

L'”inedito” strumento Velocità permette di aumentare il ritmo dell’azione o di crea effetti di rallentamento, consegnando all’utente il pieno controllo sul flusso della sequenza filmata.

Preset video guidati dall’intelligenza artificiale

Google ha comunicato, inoltre, di essere sul punto di pubblicare alcuni preset video potenziati dall’IA sui dispositivi Android e iOS. Si tratta di strumenti progettati per offrire risultati ottimizzati con il minimo sforzo.

Ricorrendo a questi preset, è possibile tagliare automaticamente il video, regolare l’illuminazione, controllare la velocità e applicare effetti come il tracciamento dinamico del soggetto principale, lo zoom sull’azione centrale o l’utilizzo di slow motion.

Questi aggiornamenti semplificheranno notevolmente il processo di video editing, aiutando gli utenti a creare contenuti di qualità in modo veloce e intuitivo.

Attenzione però perché l’aggiornamento di Google Foto è al momento in fase di distribuzione. Sarà disponibile progressivamente, per l’intera platea di utenti, nel giro di qualche giorno.