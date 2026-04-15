Google Foto: tre fix rivoluzionano il ritaglio delle immagini

Il ritaglio è l’operazione più eseguita in qualsiasi app fotografica, eppure per mesi lo strumento di Google Foto su Android ha mostrato evidenti lacune.

Non stiamo parlando di problemi di poco conto, visto che tali anomalie rendevano le operazioni di precisione sostanzialmente impossibili. Google ha ora riconosciuto queste criticità ufficialmente e ha dettagliato tre interventi specifici in distribuzione agli utenti Android.

Google Foto: l’editor ridisegnato e le polemiche degli utenti

Vale la pena ricordare il contesto. Il redesign dell’editor di Google Foto, introdotto nell’estate 2025, aveva scatenato critiche diffuse: gli utenti si erano ritrovati senza strumenti chiave, con un’interfaccia che spostava e frammentava le funzioni più usate.

Google aveva già fatto parziale marcia indietro su alcune scelte, incluso il ripristino del menu Crop come categoria unificata, e questi fix rappresentano un ulteriore passo verso la stabilizzazione. Nonostante ciò, con il tempo altre criticità sono emerse scatenando le giustificate lamentele degli utenti.

I tre fix nel dettaglio

Il primo intervento risolve il bug che causava il restringimento dell’anteprima durante il trascinamento delle maniglie di crop. Il secondo elimina il comportamento anomalo che faceva ruotare o capovolgere la foto in modo inaspettato durante operazioni combinate di ritaglio e rotazione.

Il terzo riguarda la fluidità: le animazioni per trascinamento, rotazione e cambio di proporzioni diventano più reattive, con un effetto direttamente percepibile nella precisione delle regolazioni fini.

Un’anteprima stabile durante il crop non è un dettaglio estetico. Significa poter valutare in tempo reale cosa entra nell’inquadratura e cosa viene escluso, senza dover rilasciare la maniglia e ricominciare. Per chi edita foto in serie (content creator, fotografi che lavorano in mobilità) questi fix cambiano concretamente la velocità di lavoro.

L’atteggiamento di Google

La storia recente di Google Foto è istruttiva. La rimozione dello strumento di correzione prospettica, uno dei più usati per raddrizzare documenti, architettura e opere d’arte, aveva generato una protesta sufficientemente forte da convincere Google a reintrodurlo.

Stesso meccanismo per i bordi del crop: il colosso di Mountain Views aveva sostituito i classici angoli quadrati con angoli arrotondati, gli utenti si erano lamentati della perdita di precisione visiva, e i bordi quadrati sono tornati.

Il pattern è chiaro: Google introduce redesign ambiziosi, raccoglie le reazioni, corregge il tiro. È un processo lento e a volte frustrante per chi usa l’app quotidianamente, ma i fix di questa settimana confermano che il feedback degli utenti produce risultati concreti.

Gli aggiornamenti sono in distribuzione su Android; la disponibilità varia in base al dispositivo e alla versione dell’app installata. Chi non li vede ancora può verificare di avere l’ultima versione disponibile sul Play Store.