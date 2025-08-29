Google Play Store semplifica la migrazione delle app verso un nuovo smartphone

Il passaggio a un nuovo smartphone rappresenta da sempre una delle fasi più delicate e stressanti per ogni utente Android.

Tra notifiche che si accavallano, download simultanei e la necessità di distinguere tra semplici aggiornamenti app e nuove installazioni, il rischio di confusione è dietro l’angolo. È proprio per rispondere a questa esigenza di chiarezza che Google Play Store introduce una delle sue più significative innovazioni degli ultimi anni: la nuova sezione “From previous device”, progettata per semplificare il ripristino delle app e rendere più intuitivo la transizione da uno smartphone Android all’altro.

Questa novità è stata portata alla luce dal noto tecnologo Artem Russakovskii, che durante la configurazione del suo Pixel 10 Pro XL ha notato una riorganizzazione della Play Store Downloads list. Con circa 400 applicazioni da trasferire, Russakovskii ha subito colto la portata della novità, condividendo la sua esperienza su X e sottolineando come la nuova suddivisione bipartita della lista renda immediatamente chiara la provenienza di ciascuna app.

Stop caos in caso di migrazione app: ecco la soluzione di Play Store

Fino ad oggi, il processo di migrazione tra dispositivi Android era caratterizzato da una notevole confusione. Le notifiche di download simultanei, spesso a decine o centinaia, rendevano complesso distinguere tra app che venivano effettivamente installate ex novo e quelle che invece si limitavano a ricevere un aggiornamento.

Con la nuova sezione “From previous device”, Google Play Store offre una visualizzazione chiara e intuitiva, separando in modo netto le applicazioni trasferite dal vecchio dispositivo da quelle che necessitano solo di un aggiornamento. Questa soluzione elimina ogni ambiguità, facilitando la gestione del proprio ecosistema digitale e rendendo il ripristino delle app un’operazione molto più lineare.

L’introduzione di questa funzionalità non si limita alla gamma Pixel: Google ha annunciato che la distribuzione avverrà tramite aggiornamento lato server e interesserà tutti gli utenti Android nelle prossime settimane. La nuova organizzazione della Play Store Downloads list si inserisce in un più ampio contesto di ottimizzazione dell’esperienza utente, affiancandosi a miglioramenti recenti come l’apertura automatica delle app al termine dell’installazione. Si tratta di una serie di accorgimenti che dimostrano la crescente attenzione di Google verso la semplificazione e la fluidità delle operazioni di configurazione iniziale dei dispositivi.